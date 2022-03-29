Ростех передал ОСК феодосийский судостроительный завод «Море»

Госкорпорация Ростех безвозмездно передала 100% акций феодосийского судостроительного завода «Море» в собственность Объединенной судостроительной корпорации.

Соответствующий договор был заключен 14 марта 2022 года, рыночная стоимость передаваемых акций оценивается в 432 млн рублей.

Предприятие было включено в состав Ростеха в 2018 году. Принципиальное решение о передаче завода в АО «ОСК» было принято в 2021 году.

«Море» – предприятие с уникальными компетенциями и разработками в области скоростного судостроения. Некогда один из крупнейших советских судостроительных заводов после распада СССР переживал непростые времена, выполнял лишь разовые заказы. После воссоединения Крыма с Россией и передачи предприятия на баланс Ростеха государство поставило задачу поддержать производство. Мы ее выполнили, нам удалось сохранить на плаву этот актив, не допустить его закрытия. Безвозмездная передача акций в состав Объединенной судостроительной корпорации позволит продолжить модернизацию и развитие производственных мощностей», – сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

«Море» станет значимым элементом судостроительного кластера, который ОСК формирует в Крыму, – отметил генеральный директор ОСК Алексей Рахманов. – Важно, что предприятие и его коллектив удалось сохранить, за что искреннее спасибо Ростеху. Теперь наступает момент, когда завод полноценно войдет в большую корабельную семью Объединенной судостроительной корпорации, начнет осваивать ее производственные процессы. Будущее «Моря» – это перспективные направления композитного и алюминиевого судостроения.

Кроме того, завод может получить часть заказов по линии ГОЗ, в первую очередь, в части кораблей и судов третьего и четвертого рангов», сообщили в Ростехе.