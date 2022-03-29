"Мотолыги" в ЛНР превратили в "легкие танки" с "Громом"

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В Народной милиции ЛНР легкобронированные транспортеры МТ-ЛБ превратили в необычные боевые машины. Как сообщает проект "РГ: русское оружие", "мотолыги", названные "Зубр", получили боевые отделения от БМП-1.

Поскольку, по всей видимости, теперь на них исключено размещение какого-либо десанта, они будут выполнять функции своеобразных легких танков или машин огневой поддержки.

Так, установленная 73-мм гладкоствольная пушка 2А28 "Гром" может вполне бороться с вражескими БМП, бронетранспортерами, другой легкой техникой, а также уничтожать пехоту и различные укрепления.

Максимальная дальность полета реактивной противотанковой гранаты ПГ-9 - 1300 м, а осколочно-фугасного выстрела ОГ-15В - 4400 м. Скорострельность может доходить до 8 выстрелов в минуту.

Для повышения защищенности смонтированы противокумулятивные решетки, а задние люки снабдили дополнительной броней.

Несмотря на дополнительную нагрузку, подвижность машины не должна была ухудшиться и они, как считается, вполне могут разгоняться по шоссе, до 60 км/ч.