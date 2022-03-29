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Российская газета

Участники спецоперации на Украине признаны ветеранами боевых действий

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Источник изображения: rg.ru

Сегодня "Российская газета" публикует закон, наделяющий статусом ветерана или инвалида боевых действий участников специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

Помимо военных, предусмотренные нашим законодательством меры соцподдержки также будут распространяться на их родственников. На это обратил внимание министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Статус ветерана боевых действий такую поддержку им гарантирует. Для данной категории граждан РФ предусмотрен целый пакет льгот, а также дополнительные выплаты. Например, тем, кто не пользуется бесплатным проездом на общественном транспорте и в пригородных электричках, не получает бесплатно некоторые лекарства, ежемесячно начисляют более 3 тысяч рублей. Ветераны боевых действий обладают льготами по пенсионному обеспечению. У них меньше расходы при оплате жилья, есть дополнительные права по жилищному и медицинскому обеспечению и другие преференции.

Их полный перечень содержит статья 16 Федерального закона "О ветеранах". Она так и называется: "Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий". В этой статье в том числе сказано, что льгота в виде 50-процентной оплаты жилых помещений предоставляется ветеранам боевых действий независимо от вида жилищного фонда.

Среди указанных в документе мер соцподдержки значатся первоочередная установка в квартире телефона, преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы. Есть первоочередное право на приобретение садовых земельных или огородных участков.

Еще законом предусмотрены отпуска в удобное для ветерана время и возможность дополнительно отдохнуть - до 35 рабочих дней в году без сохранения зарплаты.

В числе других льгот - возможность пройти профессиональное обучение за счет средств работодателя. Ветеранам гарантировано преимущественное пользование всеми видами услуг связи, учреждений культуры и физкультурно-спортивных организаций, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта.

Изменения в законе в том числе касаются людей, получивших в боях тяжелые ранения, контузии и увечья. При наличии соответствующих справок и других документальных подтверждений им могут присвоить статус инвалида боевых действий. Для этой категории граждан РФ предусмотрены свои выплаты и преференции.


Юрий Гаврилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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