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Военно-промышленный курьер

Более 50% французов верят России по спецоперации

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Источник изображения: vpk-news.ru

Более 50% французов верят хотя бы в один из аргументов России о спецоперации по защите Донбасса.

Такие данные показал опрос компании Ifop, опубликованный на сайте телеканала CNew.

«Оказывается, 52% опрошенных верят хотя бы в один из российских тезисов о причинах проведения спецоперации на Украине», — сообщается на сайте телеканала.

Опрос показал, что 28% опрошенных считают, что российскую операцию поддерживают русскоязычные украинцы, желающие освободиться от преследований. 10% убеждены, что Украиной в настоящее время управляет «хунта», в которую проникли неонацисты.

По данным опроса, наиболее восприимчивыми к выступлениям президента РФ Владимира Путина являются сторонники лидера левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона и журналиста и лидера партии «Реконкиста» Эрика Земмура.

Ранее, 23 марта, пользователи Twitter из Франции раскритиковали выступление президента Украины Владимира Зеленского перед французским парламентом. В нем он призвал французские компании уйти с российского рынка, чтобы не содействовать спецоперации по защите Донбасса.

Часть пользователей указала на то, что подобная риторика лидера республики приведет к тяжелым последствиям для Европы, пишут Известия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
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