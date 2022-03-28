Китай откроет свою космическую станцию «Тяньгун» для туристов

Тяньгун

Китайское национальное космическое управление (CNSA), подобно NASA, планирует развивать космический туризм, в связи с чем уже в следующем десятилетии китайская орбитальная станция «Тяньгун» будет открыта для туристов. Впрочем, как сообщают китайские СМИ, это во многом будет зависеть от спроса.

Однако не стоит обольщаться — для этого Китаю придется сделать очень многое и, прежде всего, завершить строительство самой КС «Тяньгун», для чего только в этом году предстоит произвести шесть пусков с модулями для станции с помощью ракет-носителей Long March. Параллельно в Поднебесной продолжается работа по созданию собственной многоразовой ракеты. Как только она будет готова, космический туризм из мечты почти наверняка станет реальностью. Все это — наглядное свидетельство коммерциализации космоса, который становится все более доступным, но с оговоркой — лишь для тех, кто способен выложить за звездный «тур» кругленькую сумму.