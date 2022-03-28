В МИСиС создали нанокомпозит для использования в электронике

Полупроводниковые композиты на основе оксидов металлов и графена синтезировали ученые НИТУ "МИСиС" совместно с коллегами из Китая и Беларуси. Полученный материал может применяться в качестве электродов для отечественных накопителей энергии.

Полученные композиты - магнитные полупроводниковые материалы, электрическими свойствами которых можно управлять. Это позволит интегрировать их в электронную технику, а также открывает перспективы для использования в суперконденсаторах и других системах накопления энергии.

Новый перспективный материал для электродов суперконденсаторов создан на основе наночастиц феррита кобальта, феррита марганца и графена. Комбинирование ферритовых наночастиц и графеноподобных материалов позволяет в значительной мере изменять удельную площадь поверхности композитов.

"Мы провели характеризацию как исходных материалов, так и синтезированных композитов методами дифракции рентгеновских лучей и электронной микроскопии, зафиксировав высокую степень однофазности, - рассказал научный сотрудник кафедры технологии материалов электроники НИТУ "МИСиС" Алексей Труханов, - а также однородного распределения и отсутствие химического взаимодействия компонентов ферритграфеновых композитов.

Исследование опубликовано в международном научном журнале Nanomaterials.