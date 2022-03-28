В МИСиС создали нанокомпозит для использования в электронике

Полупроводниковые композиты на основе оксидов металлов и графена синтезировали ученые НИТУ "МИСиС" совместно с коллегами из Китая и Беларуси. Полученный материал может применяться в качестве электродов для отечественных накопителей энергии.
Полученные композиты - магнитные полупроводниковые материалы, электрическими свойствами которых можно управлять. Это позволит интегрировать их в электронную технику, а также открывает перспективы для использования в суперконденсаторах и других системах накопления энергии.
Новый перспективный материал для электродов суперконденсаторов создан на основе наночастиц феррита кобальта, феррита марганца и графена. Комбинирование ферритовых наночастиц и графеноподобных материалов позволяет в значительной мере изменять удельную площадь поверхности композитов.
Исследование опубликовано в международном научном журнале Nanomaterials.