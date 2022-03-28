Удар по возможностям: российские военные начали второй этап военной операции

Ракетные войска и авиация уничтожают стратегические запасы топлива, боеприпасов и ВПК Украины

Российские Вооруженные силы приступили ко второму этапу специальной операции на Украине. Высокоточными ударами ракетных систем и авиации поражаются стратегически важные военные и военно-промышленные объекты: склады ГСМ, боеприпасов, предприятия ВПК, на которых ремонтируют технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). 26 марта в Минобороны России рассказали о гуманитарной ситуации на Украине и о зафиксированных преступлениях боевиков.

Новый этап

Войска России и народных республик Донбасса продолжают наступать. Как рассказали 26 марта в Минобороны, подразделения российских Вооруженных сил ведут бои за населенный пункт Новомихайловка. Кроме того, продолжается наступление на хорошо укрепленные бетонными сооружениями долговременные опорные пункты в Новоселовке и Новобахмутовке.

Силы Донецкой Народной Республики в субботу заблокировали украинских националистов в Мариупольской промзоне, заявил представитель народной милиции Эдуард Басурин.

В Луганской Народной Республике заявили об обстрелах жилых кварталов со стороны ВСУ. Вечером в субботу средства ПВО народной милиции ЛНР сбили тактическую ракету «Точка-У» в районе населенного пункта Ровеньки. «Попадание ракеты в цель могло бы привести к многочисленным жертвам среди мирного населения республики и повреждению объектов гражданской инфраструктуры. В результате падения ракеты обломками повреждены частные домовладения», — сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР.

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В Минобороны РФ 26 марта сообщили, что накануне высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» уничтожен склад с боеприпасами и вооружением в районе населенного пункта Великие Коровинцы Житомирской области. Высокоточной крылатой ракетой «Оникс» уничтожена база горючего в районе Николаева, с которой снабжали топливом группировку ВСУ в южной части Украины.

— За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 117 военных объектов Украины, — рассказал официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. — Среди них шесть командных пунктов, три установки реактивных систем залпового огня, один зенитный ракетный комплекс С-300, девять складов с вооружением и боеприпасами, два с ГСМ, а также 92 опорных пункта подразделений ВСУ, националистических батальонов и района сосредоточения боевой техники.

Российские средства ПВО сбили в воздухе над населенным пунктом Вишневое три украинских самолета — два Су-25 и один Су-24, — а также шесть беспилотников. Кроме того, была уничтожена тактическая ракета комплекса «Точка-У» в районе населенного пункта Васильевка. Позднее в Минобороны сообщили также, что в течение дня над населенным пунктом Старая Басань был сбит украинский вертолет Ми-24.

В течение дня были уничтожены три украинских беспилотника над Балаклеей, Киевом и Черниговом, сообщили в ведомстве. Также уничтожен один украинский БПЛА, приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Черным морем.

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Сейчас российские военные приступили ко второму этапу операции, отметил военный эксперт Владислав Шурыгин. Его основная задача — выбить военный потенциал Украины. На первом этапе удары наносились в первую очередь по пунктам управления, позициям и местам дислокации войск, а также по средствам ПВО.

— Но сейчас удары наносятся по всем значимым для военного строительства Украины объектам, — отметил военный эксперт. — Это склады, базы хранения материальных средств, хранилища ГСМ. Также разрушению подвергаются производственные мощности, на которых можно восстанавливать военную технику. Ликвидация таких объектов имеет далекоидущие последствия. Украинские вооруженные формирования лишаются необходимого снабжения. Они уже не смогут восстановить свой военный потенциал даже после окончания боевых действий.

Генерал Конашенков рассказал в субботу, что в течение последних дней многим российским гражданам поступали телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщал о якобы вызове их в военный комиссариат.

— Хочу подчеркнуть: все подобные звонки осуществляются с территории Украины и являются провокацией украинских спецслужб. Официально заявляю: никаких вызовов в военные комиссариаты граждан, пребывающих в запасе, Минобороны России не проводит и не планирует, — сказал представитель военного ведомства.

Гуманитарная операция

В субботу начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал о гуманитарной операции в зоне военных действий.

По его словам, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 19 694 человека, в том числе 3300 детей. Всего с начала операции было вывезено уже 439 420 человек, из которых 91 673 — дети.

— Из Мариуполя, также без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 98 081 человека, в том числе за истекшие сутки — 4183 человека, — рассказал Михаил Мизинцев.

Он отметил, что неонацисты продолжают удерживать в качестве живого щита свыше 4,5 млн мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

— Кроме того, в заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны остаются 6577 иностранцев из 23 государств, а в украинских портах заблокированы 67 иностранных судов из 15 стран. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно покинуть порты Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного и выйти в открытое море, — сообщил генерал.

Начальник НЦУО рассказал о преступлениях боевиков, которые фиксируют российские военные.

— В Краматорске минометному обстрелу националистов подвергся автомобиль, доставивший питьевую воду мирным жителям города. В результате три человека получили ранения, двое контужены. Обстрел цинично производился в момент раздачи воды местному населению. В Одессе по указанию губернатора области заминирована Хаджибейская дамба, которую неонацисты планируют взорвать. При реализации этих преступных действий в зоне затопления окажутся густонаселенные районы вместе с горожанами. При этом попытка представителя государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям предотвратить указанное безумное решение была грубо и жестко пресечена вплоть до угрозы расстрела. Таким образом, киевская власть повсеместно демонстрирует полное безразличие к собственному народу и готовность пожертвовать ни в чем не повинными людьми в угоду реализации геополитических целей своих «западных хозяев», — заявил генерал Мизинцев.

Против превосходящих сил

В субботу, 26 марта, в Минобороны России рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в боях мужество и самоотверженность. Десантник ефрейтор Виталий Хисматуллин вместе с другими солдатами и офицерами попал под сильный огонь БМП националистов. Под обстрелом ему удалось подобраться к боевой машине и уничтожить ее точным выстрелом из гранатомета.

— Действия ефрейтора позволили развить наступление, в результате которого противник отступил, потеряв 29 человек, — рассказали в Минобороны. Подразделение десантников потерь не понесло.

Группа командира инженерно-штурмовой роты капитана Ивана Бухарова занималась разминированием, когда ее атаковали превосходящие силы националистов. Офицер грамотно организовал оборону и в течение часа отбивал атаки.

— После подхода подкрепления, уничтожив противника, личный состав группы Бухарова продолжил разминирование, — отметили в военном ведомстве. Потерь со стороны российских военнослужащих не было.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Источник изображения: iz.ru

Лейтенант Владимир Шапхаев во время интенсивных боев отвечал за организацию бесперебойной связи для батальонной тактической группы (БТГ). При переправе через реку подразделения попали в огневой мешок. Мост был разрушен, а российские силы буквально прижаты к земле. Лейтенант под огнем смог развернуть комплексную аппаратную, что обеспечило связь со штабом. Туда удалось сообщить координаты противника, что позволило нанести ему ответный огневой удар.

— Действия связистов помогли отразить атаку противника, обеспечить оперативное возведение переправы и продвижение российских войск, — рассказали в Минобороны.

В субботу заместители министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров награждали солдат и офицеров в госпиталях, вручив отличившимся ордена Мужества и медали «За отвагу».

О действиях своих подразделений 26 марта рассказали и в Росгвардии. Бронетранспортер полковника И. Масалова подожгли из гранатомета, часть военнослужащих получила ранения, а боевая машина загорелась. Несмотря на контузию, офицер эвакуировал солдат и продолжил руководить боем. Организовав отпор, он вернулся в горящий БТР за своим краповым беретом — символом доблести и чести спецназа Росгвардии.

— Благодаря решительным действиям полковника удалось вывести из-под огня большое количество техники и около ста человек, — отметили в Росгвардии.

Группа спецназа полковника Р. Тарасенко обеспечила форсирование реки. В ходе боя они вызвали на себя огонь основных сил противника, дав возможность соседним подразделениям прорвать оборону. В ходе боя полковник корректировал огонь артиллерии, которая уничтожила бандгруппу и ее арсенал.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Источник изображения: iz.ru

Прапорщик спецназа Р. Галямов под шквальным огнем перебрался через реку и огнем прикрыл своих боевых товарищей. Тяжелораненый росгвардеец до последнего держал оборону.

Старший сержант Д. Дербинский, ефрейторы А. Данилов и Р. Алыкечев в течение суток удерживали важный рубеж, отбив несколько атак противника.

— Благодаря мужеству и стойкости бойцов штурмовой отряд занял плацдарм, — отметили в Росгвардии.

Подразделение капитана Ю. Миланина атаковали на марше националисты. Даже получив ранение, он грамотно организовал оборону колонны, что позволило отразить удар боевиков. За мужество и героизм офицер был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, отметили в Росгвардии.

Роман Крецул