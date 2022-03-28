Медведев рассказал, когда Россия может использовать ядерное оружие

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Существует несколько оснований, при которых Россия имеет право использовать ядерное оружие, все они прописаны в соответствующем документе, и это демонстрирует решимость страны отстаивать свой суверенитет, но все же в сложных ситуациях переговоры - лучший и самый правильный путь, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT.

"Эти случаи указаны в документе, который утверждён указом президента, и это демонстрирует нашу решимость отстаивать независимость, суверенитет нашей страны, не дать никому повода даже в малом сомневаться, что мы готовы дать достойный ответ на любые посягательства на нашу страну, на её независимость, на её курс", - сказал Медведев, говоря о документе, касающемся ядерного сдерживания.

Он отметил, что оснований, при которых РФ вправе использовать ядерное оружие, несколько. Первое – это ситуация, когда по России нанесён ракетный удар с использованием средств ядерного поражения. Второй случай – это иное применение ядерного оружия против РФ или её союзников. Третий случай – это посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого парализована деятельность российских ядерных сил сдерживания. И четвёртый случай – когда осуществлён акт агрессии в отношении РФ или её союзников, в результате которого под угрозу поставлено само существование страны, даже без применения ядерного оружия, то есть с применением обычного оружия.

"Но я об этом говорю, поскольку был задан вопрос. Очевидно, мы исходим из того, что переговоры, дипломатические усилия в самых сложных ситуациях, типа той, которая сейчас складывается, например, вокруг Украины, – это всё равно лучший и самый правильный путь. Другое дело, что переговоры не всегда достигают успеха, но нужно этим путём идти", - добавил зампред Совбеза.

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