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РИА Новости

ВС России крылатой ракетой "Оникс" уничтожили базу горючего под Николаевом

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Вооруженные силы России ракетой "Оникс" взорвали базу горючего в окрестностях областного центра Николаев на юге страны, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточной крылатой ракетой "Оникс" уничтожена база горючего в районе Николаева, с которой осуществлялось снабжение топливом группировки ВСУ в южной части Украины", - рассказал Конашенков.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
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