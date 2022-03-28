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Российская газета

Командование миротворческим контингентом РФ занимается урегулированием ситуации в Нагорном Карабахе

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Источник изображения: rg.ru

Тревожное сообщение опубликовало Минобороны России в информационном бюллетене о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Там сказано, что с 24 по 25 марта вооруженные силы Азербайджана, нарушив положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, зашли в зону ответственности российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха. И даже выставили там свой наблюдательный пост.

"Нанесено четыре удара беспилотным летательным аппаратом типа "Bayraktar TB2" по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух", - говорится в бюллетене.

Минобороны России также проинформировало, что в настоящее время командование российского миротворческого контингента предпринимает меры для урегулирования ситуации и возвращения войск в исходное положение. "Азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск", - отметили в ведомстве.

Известно, что согласно договоренностям руководителей Азербайджана, Армении и России, осенью 2020 года в Нагорном Карабахе развернули наш миротворческий контингент. Всего 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники. Его основу составляют подразделения 15-й бригады - единственного в нашей армии соединения "голубых касок".

Российские военные расставили вдоль линии соприкосновения азербайджанских и армянских подразделений свои наблюдательные посты

Миротворцев командировали в Нагорный Карабах для предотвращения новых стычек между конфликтующими сторонами и контроля за выполнения ими режима прекращения огня. Вся контролируемая нашими "голубыми касками" территория разделена на две зоны ответственности - их условно назвали "Север" и "Юг". По линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора миротворцы выставили наблюдательные посты.

Информацию о нарушениях режима прекращения огня оттуда оперативно передают командованию. А еще наши миротворцы следят за безопасностью движения транзитного транспорта и пресекают противоправные действия в отношении мирного населения. Патрулирование вдоль линии соприкосновения, сопровождение колонн и грузов взяли на себя подразделения российской военной полиции.

На Южный Кавказ генералы отправили только кадровых служивых - офицеров и контрактников. Все они прошли специальную подготовку, необходимую для выполнения миротворческих задач. "Голубые каски" прекрасно осведомлены о нормах международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах. Практически все военнослужащие ранее побывали в Сирии, имеют опыт обеспечения гуманитарных операций.

На вооружении миротворцев в том числе имеются бронетранспортеры БТР-82А, бронированные автомобили "Тигр" и "Тайфун". С воздуха действия российских "голубых касок" и их безопасность обеспечивают армейская авиация и подразделения комплексов с беспилотными летательными аппаратами.


Юрий Гаврилов

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Продукция
БТР-82
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