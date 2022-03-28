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Интерфакс-АВН

В Грузии отвергли призыв Киева о "втором фронте"

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Вид на Тбилиси
Вид на Тбилиси.
Источник изображения: © Sputnik / Стрингер

Тбилиси. 27 марта. ИНТЕРФАКС - В Тбилиси негативно восприняли призыв секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова к Грузии и Молдавии открыть против России "второй фронт".

"Призыв к Грузии начать войну против России не входит в интересы грузинского народа", - сказал в воскресенье представитель правящей партии "Грузинская мечта", председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе.

По его мнению, такие заявления "неправильны и не оправданы".

Представитель оппозиционной парламентской фракции "Группа реформ" Теона Акубардия также заявила журналистам, что призывы к открытию второго фронта России в Грузии и Молдавии - это "неразумное и морально не оправданное заявление".

"У Грузии есть международные обязательства о возвращении территорий исключительно мирным путем. Мы солидарны с Украиной, поддерживаем ее суверенитет, и ухудшение грузино-украинских отношений сегодня устраивает только Россию", - сказала Акубардия.

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Страны
Грузия
Молдавия
Россия
Украина
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