Как выбрать качественные фрикционные материалы

Для надежного, длительного функционирования машин нужно использовать тормозные, передаточные устройства, оснащенные фрикционными материалами. Поскольку скорости, нагрузки и мощности все время наращиваются, требования к фрикционным материалам тоже увеличиваются. Специальные узлы определяют долговечность и надежность автомобиля, в отдельных ситуациях спасают человеческие жизни.

Стандарты качества

Главная задача – выбрать качественное решение. Например, фрикционные материалы Frenos Sauleda при доступной цене имеют высокий уровень качества. Они представлены 37 наименованиями – каждое решает определенные задачи. Встречаются в продаже и более дешевые решения, но насколько оправдана такая экономия?

Выбирая бюджетные фрикционные материалы Ретинакс и Тербоникс, вы рискуете собственной безопасностью. Эти решения известны со времен СССР, часто встречаются и сегодня. Плюс один – низкая цена, а минусов много – плохое качество, недолговечность, большое количество производственного брака.

Основные параметры выбора

Фрикционные узлы представлены:

тормозами;

муфтами (сцепления, предохранительного типа);

фрикционными передачами.

Самая важная характеристика – способность к поглощению энергии, возникающей во время движения, и превращения ее в тепло. Энергия рассеивается в воздухе, при этом чрезмерного износа, повышенного разрушения узлов трения не будет.

Качественные материалы должны быть теплостойкими, устойчивыми к износу, прочными, иметь стабильно высокие коэффициенты трения. Стандартные металлические пары из стали, бронзы, чугуна имеют нестабильное трение, могут схватываться при значительных температурах. При использовании в масляных средах они имеют сниженное трение. Развитие металлургических технологий позволило получить материалы нового поколения – они имеют оптимальные во всех отношениях эксплуатационные параметры и адекватную цену.

Плюсы и минусы

Поскольку в продаже представлен широкий выбор фрикционных материалов, вы найдете оптимальный для себя тип. Качественные решения устойчивые к износу, поломок не боятся. Уровень тепловой стойкости высокий, сопротивляемость к коррозии и химическим веществам хорошая.

Но для стабильной работы механизма нужна дополнительная прижимная конструкция. Плюс элементы во время эксплуатации подвергаются буксованию, а это чревато адгезией.