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Российская газета

Минобороны: Во Львове уничтожена крупная база горючего для армии Украины

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В воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что 26 марта высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе города Львов. Она обеспечивала топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под Киевом.

Кроме того, был нанесен удар высокоточными крылатыми ракетами по цехам Львовского радиоремонтного завода. "На данном предприятии осуществлялся капитальный ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов "Тор" и С-125, радиолокационных станций для военно-воздушных сил Украины, средств РЭБ и прицелов для танков", - пояснил Конашенков.

Высокоточное оружие большой дальности морского базирования было применено и по складу ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и "Бук" в населенном пункте Плесецкое в 30 километрах юго-западнее Киева.

Ранее в Минобороны рассказали еще о трех героях специальной военной операции на Украине. На сей раз на поле боя отличились гранатометчик, командир инженерно-штурмовой роты и начальник аппаратной взвода связи. В военном ведомстве сообщили, что героизм проявили на Украине уже более 3,5 тысяч военнослужащих. Все они получили госнаграды.


Юрий Гаврилов

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