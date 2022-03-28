Рогозин не исключил участие иностранных партнеров в миссии к Марсу

По словам главы Роскосмоса, госкорпорации нужен инвестор, который мог бы "зайти деньгами и научной аппаратурой"

НОВОСЕЛОВО /Владимирская область/, 27 марта. /ТАСС/. Миссия к Марсу, которая будет запущена вместо ExoMars, может быть выполнена с участием иностранных партнеров. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Сами будем запускать или с другим партнером - этот вопрос обсуждается. <…> Не исключаю, что может появиться другой партнер", - заявил Рогозин после памятных мероприятий на месте гибели первого в мире космонавта Юрия Гагарина и летчика Владимира Серегина.

По словам главы Роскосмоса, госкорпорации нужен инвестор, который мог бы "зайти деньгами и научной аппаратурой".

Ранее в Европейском космическом агентстве (ЕКА) сообщили, что Совет ЕКА считает невозможным в нынешних условиях продолжать сотрудничество в рамках российско-европейской миссии ExoMars. Как уточнили в организации, соответствующее решение принято единогласно на заседании Совета в Париже. Ранее ЕКА заявило, что считает маловероятным запуск миссии ExoMars из-за антироссийских санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине.

В свою очередь Рогозин сообщил, что Роскосмос самостоятельно запустит исследовательскую миссию на Марс после отказа ЕКА от участия в проекте. По его словам, работы будут развернуты в ближайшее время, отправка произойдет на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный.

В Роскосмосе подчеркнули, что уже созданный посадочный модуль "Казачок" сейчас находится в Европе и в связи с отсутствием авиасообщения не представляется возможным вернуть его на территорию России.