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Интерфакс-АВН

Рогозин заявляет о возможности усиления военной составляющей российской орбитальной группировки

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Дмитрий Рогозин. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters
Дмитрий Рогозин. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters.

Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" рассматривает возможность усиления военной составляющей орбитальной группировки, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Направление работ - усиление военной составляющей, конечно, рассмотрится. Естественно, мы сейчас сделаем орбитальную группировку двойного назначения, чтобы все спутники в это тяжелое время помогали армии и флоту видеть, слышать и чувствовать", - сказал Рогозин.

3 марта Рогозин заявил, что все космические аппараты, которые в ближайшее время будут создаваться в России, будут иметь двойное назначение.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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