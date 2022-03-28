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ТАСС

Рогозин заявил, что коммерческий рынок для российских космических ракет закрыт

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

По словам главы госкорпорации, предприятия Роскосмоса наладят производство продукции, необходимой для авиации, сельского хозяйства, энергетики, медицины

НОВОСЕЛОВО /Владимирская область/, 27 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что коммерческий рынок для российских космических ракет-носителей искусственно закрыт.

"Когда мы понимаем, что коммерческий рынок для наших ракет искусственно закрыт, хотя наши ракеты лучше, чем западные образцы, мы не будем толкаться в закрытую дверь, мы просто развернемся в другую сторону", - заявил Рогозин после памятных мероприятий на месте гибели первого космонавта Юрия Гагарина и летчика Владимира Серегина.

По словам главы госкорпорации, предприятия Роскосмоса наладят производство продукции, необходимой для авиации, сельского хозяйства, энергетики, медицины.

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