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ТАСС

Глава Роскосмоса рассказал о производстве спутников "Экспресс-РВ"

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Спутник "Экспресс АМ8"
Телекоммуникационный спутник "Экспресс АМ8", который был изготовлен на платформе "Эксперсс-1000Н" с полезной нагрузкой производства компании Thales Alenia Space.
Источник изображения: АО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва»

Изготовитель "Глонассов" в апреле подпишет договор на производство спутников "Экспресс-РВ"

НОВОСЕЛОВО /Владимирская область/, 27 марта. /ТАСС/. Роскосмос уже физически приступил к созданию спутников "Экспресс-РВ", контракт на их изготовление будет подписан с АО "Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева" (производитель спутников "Глонасс") в апреле. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Физически, считайте, приступили к этой работе. В апреле подписываем контракт с фирмой "ИСС Решетнева", - отметил Рогозин после памятных мероприятий на месте гибели первого космонавта Юрия Гагарина и летчика Владимира Серегина.

По словам главы Роскосмоса, аппараты "Экспресс-РВ" будут созданы исключительно на российской электронно-компонентной базе.

Ранее сообщалось, что в группировку "Сфера" войдут семь аппаратов "Экспресс", четыре "Экспресс-РВ", 12 спутников "Скиф" для широкополосного доступа в интернет и 264 спутника "Марафон" для интернета вещей. Также в "Сферу" войдут два спутника связи "Ямал", три спутника дистанционного зондирования Земли "Смотр", 84 аппарата оптического наблюдения "Беркут-О" и "Беркут-ВД" и 12 радиолокационных "Беркут-X" и "Беркут-XLP".

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ИСС Решетнева
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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