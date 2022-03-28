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Интерфакс-АВН

Роскосмос пока не видит необходимости в возобновлении перекрестных полетов с NASA

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Члены основного экипажа экспедиции МКС-60/61 астронавт NASA Эндрю Морган (слева) и астронавт ESA Лука Пармитано перед стартом ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» со стартовой площадки космодрома Байконур, 19 июля 2019 года
Члены основного экипажа экспедиции МКС-60/61 астронавт NASA Эндрю Морган (слева) и астронавт ESA Лука Пармитано перед стартом ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» со стартовой площадки космодрома Байконур, 19 июля 2019 года.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Решение по возобновлению перекрестных полетов с NASA будет приниматься после получения ответа от западных партнеров на предложения снять санкции с российской космической отрасли, сообщил журналистам глава "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Перекрёстные полеты - это, на самом деле, элемент этого сотрудничества (на МКС - ИФ), далеко не самый главный. Нужный при хороших, добрых отношениях. Когда отношения такие, когда США выступают в качестве спонсора государственного терроризма в отношении русских людей, наших соотечественников... В отношении наших высших национальных интересов мы не можем делать вид, что business as usual", - сказал Рогозин.

"Есть определенные шаги, которые мы сделали. Я отправил письма, жду ответа, исходя из этих ответов "Роскосмос" будет предлагать правительству и президенту некие решения, на которых будет настаивать госкорпорация "Роскосмос", - добавил он.

12 марта Рогозин сообщил, что "Роскосмос" направил странам-партнёрам по Международной космической станции требование снять санкции с предприятий госкорпорации. Как отмечал ранее глава госкорпорации, "Роскосмос" ждет ответа партнеров до конца марта, после чего будет принято решение о дальнейшей эксплуатации МКС.

14 марта руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано сообщил, что переговоры по "перекрестным" полетам между NASA и "Роскосмосом" продолжаются, американские астронавты вскоре отправятся в РФ для тренировок на "Союзе".

24 февраля в пресс-службе госкорпорации сообщили, что "Роскосмос" продолжает выполнять обязательства по работе на МКС, работа по соглашению о перекрестных полетах с США также продолжается.

20 января в "Роскосмосе" сообщили, что в случае подписания соглашения о перекрестных полетах между Россией и США астронавт NASA Франциско Рубио войдет в состав экипажа корабля "Союз МС-22" вместо Анны Кикиной, которая отправится к МКС на американском корабле Crew Dragon.

По данным госкорпорации, полет американского корабля Crew Dragon, в экипаж которого может войти Кикина, состоится в августе 2022 года. Ранее в NASA сообщали, что старт корабля запланирован на осень 2022 года.

27 декабря 2021 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью газете The New York Times сообщил, что РФ и США планируют осуществлять по одному совместному полету в год с 2022 по 2024 гг. в рамках программы перекрестных полетов.

13 января Рогозин сообщил, что проект соглашения проходит согласование в МИД России.

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Страны
Россия
США
Франция
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
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