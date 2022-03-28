Роскосмос примет решение по срокам эксплуатации МКС после 31 марта

По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, американская сторона хочет продолжить сотрудничество по пилотируемой тематике, а перекрестные полеты - это элемент этого сотрудничества

НОВОСЕЛОВО /Владимирская область/, 27 марта. /ТАСС/. Решение о сроках эксплуатации МКС будет принято после 31 марта на основании ответа NASA, Европейского и Канадского космических агентств по поводу снятия санкций с ЦНИИмаш и Ракетно-космического центра "Прогресс". Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"31 марта - последний день, когда мы ждем ответ от NASA, Европейского космического агентства, Канадского космического агентства в отношении того, что они должны отозвать санкции в отношении двух наших гражданским компаний - ЦНИИмаш и Ракетно-космический центр "Прогресс". <...> Если они проигнорируют либо ответят муть, мы исходя из их позиции определим свою по отношению к тому, как долго будет работать МКС", - заявил Рогозин после памятных мероприятий на месте гибели первого космонавта Юрия Гагарина и летчика Владимира Серегина.

По словам главы госкорпорации, американская сторона хочет продолжить сотрудничество по пилотируемой тематике, а перекрестные полеты - это элемент этого сотрудничества. При этом он подчеркнул, что помимо профессиональной работы есть гражданская позиция. "Когда президент Байден не контролирует свою речь и начинает прямо оскорблять нашего президента, когда США поставляют боеприпасы, боевиков, натаскивают нацистов на Украине и они стреляют в гражданское население и наших солдат, и я должен делать вид, что в космосе все спокойно, я, правда, не могу", - заявил Рогозин.