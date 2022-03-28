Роскосмос планирует удвоить орбитальную группировку на фоне санкций

Роскосмос заявил о создании в максимально короткие сроки новых систем связи и ДЗЗ.

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, это означает, что при увеличении количества космических аппаратов потребуется больше ракет, двигателей, систем управления

НОВОСЕЛОВО /Владимирская область/, 27 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о планах удвоить орбитальную спутниковую группировку.

"У нас задача удвоения орбитальной группировки", - заявил он журналистам после памятных мероприятий на месте гибели первого в мире космонавта Юрия Гагарина и летчика Владимира Серегина.

По словам главы Роскосмоса, это означает, что при увеличении количества космических аппаратов потребуется больше ракет, двигателей, систем управления.