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ТАСС

Роскосмос планирует удвоить орбитальную группировку на фоне санкций

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Роскосмос заявил о создании в максимально короткие сроки новых систем связи и ДЗЗ
Роскосмос заявил о создании в максимально короткие сроки новых систем связи и ДЗЗ.
Источник изображения: vestnik-glonass.ru

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, это означает, что при увеличении количества космических аппаратов потребуется больше ракет, двигателей, систем управления

НОВОСЕЛОВО /Владимирская область/, 27 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о планах удвоить орбитальную спутниковую группировку.

"У нас задача удвоения орбитальной группировки", - заявил он журналистам после памятных мероприятий на месте гибели первого в мире космонавта Юрия Гагарина и летчика Владимира Серегина.

По словам главы Роскосмоса, это означает, что при увеличении количества космических аппаратов потребуется больше ракет, двигателей, систем управления.

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Рогозин Дмитрий
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