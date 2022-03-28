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WarSpot

Эстония увеличивает расходы на оборону

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Эстония одобрила увеличение расходов на оборону на €476 миллионов евро ($523 млн). Львиная доля из этой суммы предназначена для закупки систем ПВО малой и средней дальности.

Дополнительные расходы увеличат «расходы на оборону страны до урвня более чем в 2,5% от ВВП Эстонии», — говорится в сообщении министерства обороны на официальном аккаунте в Твиттере. При этом требования для участников альянса NATO включают требование, чтобы ее члены тратили на оборону не менее 2% своего валового внутреннего продукта.

Система ПВО NASAMS литовских вооружённых сил

Источник изображения: defpost.com

В прошлом году министр обороны Эстонии Калле Лаанет анонсировал, что его страна планирует закупить систему ПВО малой и средней дальности, аналогичную норвежской усовершенствованной ракетной системе «земля-воздух», которую Литва, заказала у Kongsberg Defense & Aerospace. «Мы хотели бы начать этот проект в сотрудничестве с США», — рассказал министр Калле Лаанет.

По оценкам министерства обороны, стоимость приобретения систем ПВО составит около €350 млн. Дополнительное финансирование также позволит Эстонии укрепить свои «противотанковые возможности, средства ведения огня с закрытых позиций и ситуационную осведомленность». По словам министра обороны Эстонии Калле Лаанет, планы приобретения также включают реактивные системы залпового огня, береговые системы противоракетной обороны, беспилотные системы и системы киберзащиты.

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