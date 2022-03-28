МО РФ показало уничтожение российскими Су-25 военных складов Украины

Российские модернизированные штурмовики Су-25 "Грач" продемонстрировали в ночном небе Украины способность поражать цели в любых условиях. Видео ночных авиаударов по военным складам ВСУ разместило Минобороны РФ.

В ролике демонстрируется взлет штурмовика Су-25, прицел самолета и стрельба из бортового вооружения, а затем демонстрируются кадры объективного контроля: взрыва объектов. Судя по размерам поднимающегося грибовидного облака - на складах ВСУ произошла детонация боеприпасов или запасов горючего.

Штурмовики Су-25 приняты на вооружение в 1981 году и стали участниками войны в Афганистане, а затем и в других военных конфликтах. За счет мощного вооружения и бронированного корпуса пилоты называют штурмовик - "летающий танк". "Грач" имеет пять точек подвески под каждым крылом и может нести большой набор ракет и бомб, а также 30-миллиметровую пушку.

При всех своих достоинствах штурмовики не могли эффективно уничтожать цели при ночных полетах. Однако после модернизации данный недостаток, как показало видео, оказался исправлен. На вооружении ВКС России сегодня находится Су-25СМ3. Благодаря новой авионике самолет может применять более современные ракеты, в том числе управляемые, а также корректируемые авиабомбы. Одним из главных нововведений является комплекс "Витебск", защищающего самолет от ПЗРК.

Кстати

С начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены: 271 беспилотный летательный аппарат, 1627 танков и других боевых бронированных машин, 167 установок реактивных систем залпового огня, 669 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1474 единицы специальной военной автомобильной техники.

Николай Грищенко