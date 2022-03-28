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Российская газета

Стали известны подробности уничтожения крупной базы ГСМ во Львове

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Источник изображения: rg.ru

Крупное хранилище горюче-смазочных материалов во Львове было уничтожено с помощью высокоточного оружия воздушного базирования. Украинским пожарным формированиям потребовалось около 15 часов, чтобы потушить горящую базу ГСМ.

Как сообщает ТВ Россия, крупный склад горючего, снабжавший ГСМ военные части на западе и в центральной части Украины, подвергся удару 26 марта в 16:30 по местному времени. Только 27 марта в 05:02 пламя удалось локализовать и в 06:49 пожар был потушен.

О пострадавших среди персонала и мирного населения не сообщается, что говорит о поражении объекта военной инфраструктуры с высокой точностью.

Кроме того, крылатыми ракетами были поражены два цеха Львовского радиоремонтного завода.

Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, в одном из производственных помещений осуществлялся капитальный ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов "Тор" и С-125. На другом предприятии изготавливались средства радиоэлектронной борьбы и прицелы для танков.

Позже Минобороны показало уничтожение на Украине "ядерной" пушки "Пион". Установка "Пион" была обнаружена с помощью беспилотного летательного аппарата.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
Украина
Продукция
С-125
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Проекты
Ядерный щит
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