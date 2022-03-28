"Увольнение гомосексуалистов будет политикой": в чем уличили экс-главу NASA

Опубликованы письма об обращении с геями в NASA в 1960-е годы

В NASA полвека назад действительно увольняли работников нетрадиционной сексуальной ориентации, выяснилось из опубликованной переписки действующих сотрудников. Этот вопрос подняли активисты, выступавшие против названия космического телескопа в честь Джеймса Уэбба, бывшего директора агентства, которого подозревали в гомофобии.

Неожиданное продолжение получила скандальная история с переименованием космического телескопа NASA имени Джеймса Уэбба, который был отправлен на орбиту в декабре.

Этот телескоп был создан в ходе сотрудничества 17 стран под руководством NASA и обладает самым высоким разрешением из всех телескопов, когда-либо созданных людьми. Возможности инструмента многократно превосходят Hubble, и зачастую James Webb называется его преемником. Телескоп стал самым дорогим и сложным космическим аппаратом и, возможно, одним из самых дорогих устройств в человеческой истории. Суммарно на него было потрачено около $10 млрд, что многократно превосходит первоначальные оценки. Дата запуска также много раз переносилась: первоначально, в 1997 году, телескоп хотели запустить примерно в 2007 году, в начале 2010-х годов старт был уже запланирован на 2018 год, в итоге запущен он был 25 декабря 2021 года. Его запуск многими учеными признан важнейшим космическим событием прошедшего года.

Однако за несколько месяцев до запуска в США ряд ученых выступили с требованием переименовать телескоп, названный в честь знаменитого администратора NASA Джеймса Уэбба. Они утверждают, что Уэбб, работая в NASA и ранее на высоких должностях в госдепартаменте США, участвовал в политике притеснения сексуальных меньшинств.

Уэбба было решено увековечить в названии миссии за то, что, будучи администратором NASA в 1961-68 годы он настоял на сохранении научной направленности агентства, несмотря на то, что программа «Аполлон» тогда привлекала большую часть сил и финансирования NASA.

В конце 1940-х годов, когда Уэбб начал работать в американском правительстве, в США геи и лесбиянки подвергались дискриминации, их часто увольняли с работы, и эту политику поддерживал ряд авторитетных конгрессменов.

В мае 2021 года четыре астронома написали петицию о переименовании телескопа, которая собрала свыше тысячи подписей. По утверждению авторов петиции, Уэбб, работая в госдепартаменте США на высокой должности с 1949 по 1952 год, не раз отправлял сенатору, боровшемуся с геями, записки «о проблемах с гомосексуалистами и сексуальными извращенцами». Астрономы ссылались на документы, найденные в архивах астрономом Эдрианом Люси. «Документы ясно показывают, что Уэбб планировал и участвовал во встречах, в ходе которых он передавал гомофобные материалы», - заявили ранее авторы петиции.

Уэбб якобы проявлял нетерпимость к ЛГБТ и будучи директором NASA. «Мы считаем, что известные исторические документы ясно говорят в пользу переименования телескопа», - считают авторы петиции.

Как бы то ни было, в конце сентября 2021 года руководство NASA отказалось от переименования телескопа имени Джеймса Уэбба - идеи, за которую выступало американское ЛГБТ-сообщество. «Мы не нашли оснований для переименования телескопа Джеймса Уэбба», - заявил тогда глава NASA Билл Нельсон.

В NASA уточнили, что не намерены делиться с общественностью результатами работы комиссии, изучавшей биографию Уэбба, что еще больше возмутило ученых.

Теперь же обнародованы письма сотрудников NASA, занимавшихся в 2021 году проверкой жалоб. Письма в рамках Закона о свободе информации получила редакция авторитетного журнала Nature.

Так, нашла подтверждение история о сотруднике NASA Клиффорде Нортоне, который был уволен из агентства в 1963 году, потому что начальство считало его гомосексуалистом. Также комиссия подтвердила, что увольнять сотрудников за «гомосексуальное поведение» было «традицией» для агентства в 1960-е годы, когда его возглавлял Уэбб.

«Я думаю, что вы посчитаете этот параграф неудобным, - писал неназванный внешний исследователь Эрику Смиту, члену комиссии весной 2021 года, говорится в опубликованных письмах. - "Традиция внутри агентства" - звучит довольно скверно».

Более того, опубликована часть официального заключения комиссии, которую было решено публично не распространять. «Это показывает: в NASA решили, что увольнение гомосексуальных работников будет его политикой. При правлении Уэбба у них был выбор установить или изменить эту политику», - говорится в документе.

Наконец, выяснилось, что в ходе расследования Пол Герц, директор отдела астрофизики в штаб-квартире NASA, обратился к десятку астрономов, чтобы узнать их мнение о возможном переименовании телескопа. «Никто не сказал, что будет разочарован его переименованием», - доложил он руководству. Однако выяснилось, что никто из ЛГБТ-сообщества ученых опрошен не был.

Павел Котляр