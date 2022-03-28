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Российская газета

Уничтожение на Украине "ядерной" пушки "Пион" показали на видео

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Источник изображения: rg.ru

Украинская армия лишилась очередной самоходной артиллерийской системы большой мощности 2С-7 "Пион". Способное стрелять ядерными боеприпасами 203-мм орудие было уничтожено ракетным ударом частей российской армии.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, установка "Пион" была обнаружена с помощью беспилотного летательного аппарата. Орудие с машиной заряжания находилось на дороге рядом с лесным массивом.

После чего полученные с дрона данные были переданы в штаб и по указанным координатам нанесен удар высокоточным ракетным вооружением. Цели уничтожены полностью.

Отметим, что это уже вторая артиллерийская система большой мощности "Пион", которой лишились ВСУ. 25 марта подразделения милиции ДНР захватили сверхпушку, которую бросили украинские военные. Всего на вооружении ВСУ до начала спецоперации в строю имелось 13 установок "Пион".

Справка "РГ"

Артиллерийские системы 2С7 приняты на вооружение советской армии в середине 70-х годов. 203-мм пушка способна бить снарядами весом в 110 килограммов на расстояние до 47 500 метров. Орудие может также стрелять ядерными боеприпасами. Мощность двигателя - 780 л. с. Максимальная скорость по шоссе - 50 км/ч. Запас хода по шоссе - 675 километров. Боевая масса - 45 тысяч килограммов. Экипаж - шесть человек.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
Украина
Продукция
2С7 Пион
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Ядерный щит
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