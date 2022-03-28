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ТАСС

Космический грузовик "Тяньчжоу-2" отстыковался от орбитальной станции КНР

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Модель грузового космического корабля «Тяньчжоу»
Модель грузового космического корабля «Тяньчжоу».
Источник изображения: ©Godai, Wikimedia

"Тяньчжоу-2" запустили 29 мая 2021 года с космодрома Вэньчан на Хайнане

ПЕКИН, 27 марта. /ТАСС/. Космический грузовой корабль "Тяньчжоу-2" в воскресенье после успешного выполнения всех поставленных перед ним задач произвел отстыковку от орбитальной станции КНР. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов Китая.

На странице ведомства в социальной сети WeChat уточняется, что "Тяньчжоу-2" отделился от главного модуля "Тяньхэ" в 15:59 по пекинскому времени (10:59 мск). Грузовик, как отмечается, в нормальном состоянии и в ближайшее время вернется в атмосферу Земли.

"Тяньчжоу-2" был запущен 29 мая 2021 года с космодрома Вэньчан на Хайнане. Он обеспечил транспортировку 6,8 тонны припасов для космонавтов, которые после трех месяцев пребывания на орбите 17 сентября вернулись на Землю. 18 сентября грузовик отстыковался, облетел китайскую орбитальную станцию, успешно сблизился с ее главным модулем "Тяньхэ" и совершил с ним повторную стыковку.

Китайская станция находится на высоте 400 км и, как ожидается, прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. Ожидается, что станция заработает в 2022 году и, как обещают власти КНР, будет доступна при осуществлении международных проектов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Тяньчжоу
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