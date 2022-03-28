День войск национальной гвардии Российской Федерации

27 марта профессиональный праздник отмечают военнослужащие, сотрудники и гражданские служащие войск национальной гвардии Российской Федерации.

Уже более 200 лет войска правопорядка являются одной из важнейших составляющих системы безопасности государства. С годами менялись наименования и структура войск правопорядка, функции и задачи, но неизменными оставались верность долгу и мужество воинов, которые во все периоды истории Отечества действовали профессионально и самоотверженно.

Первым боевым испытанием для внутренней стражи стала Отечественная война 1812 года. Солдаты и офицеры войск правопорядка принимали участие во всех важнейших сражениях а также в заграничном походе русской армии.

Неувядаемой славой покрыли себя воины войск правопорядка в годы Великой Отечественной войны. Золотыми страницами в боевую летопись войск вписаны сражения за Москву и Ленинград, Сталинградская и Курская битвы, оборона Кавказа.

После Великой Отечественной войны войска правопорядка активно участвовали в борьбе с националистическими подпольем и бандитизмом.

Военнослужащие внутренних войск в качестве военных советников и инструкторов выполняли интернациональный долг на территории Республики Афганистан, участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, урегулировании межнациональных конфликтов на территории бывшего Советского Союза и контртеррористических операциях на Северном Кавказе.

Высшим знаком отличия – медалью «Золотая Звезда» – отмечено 479 военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Из них 173 Героя Российской Федерации и 306 Героев Советского Союза.

5 апреля 2016 года Указом Президента Российской Федерации на основе внутренних войск была сформирована Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации. В ее состав вошли отряды СОБР и ОМОН, вневедомственная охрана, подразделения осуществляющие функции государственного контроля в сфере оборота оружия и частной охранной, частной детективной деятельности, а также в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

Войска национальной гвардии Российской Федерации во взаимодействии с другими силовыми ведомствами участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом. В минувшем 2021 году военнослужащими и сотрудниками ведомства, выполняющими служебно-боевые задачи в составе Объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе, нейтрализовано 13 террористов, более 70 участников бандгрупп задержаны. Из незаконного оборота изъято свыше 350 единиц стрелкового оружия, около 80 килограммов взрывчатых веществ, порядка 78 тысяч различных боеприпасов.

Ежедневно тысячи росгвардейцев выходят на маршруты патрулирования. В 2021 году росгвардейцы приняли участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности свыше 250 тысяч массовых мероприятий во всех регионах страны. Под охраной Росгвардии находятся атомные электростанции, объекты ядерно-оружейного и топливно-энергетического комплекса, предприятия ядерной и химической промышленности.