Применение новейшей системы дистанционного минирования «Земледелие» под Харьковом показали на видео

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Российская армия, проводящая спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, использует как уже давно стоящую на вооружении военную технику, так и новейшие системы, в том числе дистанционного минирования. В Сети появилось видео применения инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие".

Как сообщается, работу ИСМД "Земледелие" удалось заснять под Харьковом. На видео показан момент дистанционной установки минных полей. Работа установки "Земледелие" напоминает работу РСЗО "Град", только вместо боевой части боеприпасы несут мины, которыми "засеивают" выбранную территорию. После установки минное поле наносится на электронную карту, в случае необходимости мины могут быть дистанционно деактивированы.

Инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" использует боеприпасы калибра 122 мм. В состав комплекса входят боевая машина на восьмиколесном бронированном шасси "КамАЗ", транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами. На каждой боевой машине установлены по два блока на 25 ракет каждый, она оснащена спутниковой навигационной системой, компьютером и метеостанцией. Это позволяет вносить коррективы и учитывать влияние погоды на полет ракет.

Система позволяет оперативно создавать минные поля на особо опасных направлениях на расстоянии от 5 до 15 км быстро и по заданной схеме. Система укладывает минное поле любой сложности, в том числе и с готовыми проходами для своих войск.