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Интерфакс-АВН

Южный военный округ сообщил об учебных стрельбах в горах Южной Осетии

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Военнослужащие во время учений на полигоне "Дзарцем" в Южной Осетии. Архивное фото
Военнослужащие во время учений на полигоне "Дзарцем" в Южной Осетии. Архивное фото.
Источник изображения: © Sputnik / Наталья Айриян

Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Боевые стрельбы на высокогорном полигоне Дзарцем в рамках двустороннего ротного тактического учения выполнили ротные тактические группы военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Южной Осетии, сообщила в воскресенье пресс-служба ЮВО.

"На учение было привлечено более 300 военнослужащих ЮВО, задействовано около 50 единиц бронетанковой, автомобильной и специальной военной техники, а также беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ротные тактические группы действовали друг против друга, мотострелки отработали тактику маневренной обороны, в том числе в ночное время суток. "Особое внимание было уделено контрбатарейной борьбе и противодействию ударным дронам во взаимодействии с подразделениями беспилотных летательных аппаратов. К мероприятиям также привлекались подразделения разведки и радиоэлектронной борьбы", - подчеркивается в сообщении.

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Россия
Южная Осетия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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