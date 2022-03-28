Южный военный округ сообщил об учебных стрельбах в горах Южной Осетии

Военнослужащие во время учений на полигоне "Дзарцем" в Южной Осетии. Архивное фото.

Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Боевые стрельбы на высокогорном полигоне Дзарцем в рамках двустороннего ротного тактического учения выполнили ротные тактические группы военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Южной Осетии, сообщила в воскресенье пресс-служба ЮВО.

"На учение было привлечено более 300 военнослужащих ЮВО, задействовано около 50 единиц бронетанковой, автомобильной и специальной военной техники, а также беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ротные тактические группы действовали друг против друга, мотострелки отработали тактику маневренной обороны, в том числе в ночное время суток. "Особое внимание было уделено контрбатарейной борьбе и противодействию ударным дронам во взаимодействии с подразделениями беспилотных летательных аппаратов. К мероприятиям также привлекались подразделения разведки и радиоэлектронной борьбы", - подчеркивается в сообщении.