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Интерфакс-АВН

Зеленский считает, что партнерам Украины стоит увеличить военную поддержку страны

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © SERGEI SUPINSKY

Киев. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным странам с просьбой активизировать поддержку, в очередной раз попросив их предоставить стране самолеты, танки, противокорабельное оружие.

"Цена для безопасности Украины и Европы очень конкретна - это самолеты, это танки для нашего государства, противоракетная оборона и противокорабельное оружие", - заявил Зеленский в своем видеообращении в ночь на воскресенье.

"Это то, что есть у наших партнеров, это то, что у них покрывается пылью. Это все для свободы не только Украины, это для свободы Европы", - утверждает он.

"Всего 1% от всех самолетов НАТО и 1% всех танков НАТО. Мы ждем уже 31 день. (...)", - сказал президент.

По его словам, в Польше министры иностранных дел и обороны Украины встретились с коллегами из США, к которым присоединился президент США Джо Байден, переговоры "касались того, что нам действительно нужно, пока продолжается этот пинг-понг, кто и как должен передать нам самолеты и другие элементы защиты".

Он сетует, что в поставках из-за границы много дробовиков и пулеметов, но этого недостаточно.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Её цели - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификации Украины. 1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "группировка Вооружённых сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей".

24 марта в Брюсселе прошло три важных саммита в рамках НАТО, G7 и Совета Европы. Новых заявлений по их итогам сделано не было, за исключением требования президента США Джо Байдена исключить Россию из G20. США и Великобритания объявили новые санкции, в соответствии с которыми расширен санкционный список российских элит и которые распространяются на оборонные предприятия и некоторые российские банки. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс не намерен отправлять войска или самолеты на Украину.

24 марта Байден заявил после встречи с лидерами НАТО, что альянс и дальше будет работать над предоставлением Украине военной помощи, в том числе систем ПВО.

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Свой вместо чужих
1 комментарий
№1
28.03.2022 08:45
Цитата, q
"Это то, что есть у наших партнеров, это то, что у них покрывается пылью. Это все для свободы не только Украины, это для свободы Европы", - утверждает он.

Есть люди, которых история не учит ничему.

Однажды заявив, что Украине нужно ядерное оружие - конкретно вы, господин президент Зеленский уничтожили свою страну!!! Персонально вы - Зеленский, сейчас пытаетесь втянуть всю Европу в войну подобными заявлениями. Вам не жалко украинцев, не жалко русских, не жалко ни одну нацию Европы - у меня только один вопрос: ради чего?????
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