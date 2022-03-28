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ТАСС

В России почти завершили эскизный проект спутниковой системы "Гонец"

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Модель спутника "Гонец-M"
Модель спутника "Гонец-M".
Источник изображения: РИА Новости/Евгений Биятов

Он проходит заключительные экспертизы

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Эскизный проект перспективной системы "Гонец" проходит финальные экспертизы. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор АО "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков.

"Основная часть эскизного проектирования "Гонца" по сути закончилась. Сейчас проходят финальные экспертизы расчетов стоимости, завершение экспертиз по техническим характеристикам и показателям системы", - отметил Черенков.

По словам гендиректора компании, по договору этап должен завершиться в ноябре. "Но сутийная часть уже закончена, по большому счету эскизный проект готов", - заключил он.

Система связи "Гонец" нового поколения предоставит связь, в том числе телефонную, в труднодоступных местах, включая Арктику, а также обеспечит инфраструктурой для интернета вещей. В перспективе это позволит в онлайн-режиме передавать данные с любых объектов, в том числе подвижных. Планируется, что группировка будет включать 28 аппаратов на низкой околоземной орбите.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Проекты
Арктика
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