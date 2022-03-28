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Российская газета

Льготная ипотека и отсрочка от армии удержат IT-специалистов в России

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Источник изображения: rg.ru

Для российский специалистов в области информационных технологий такие меры поддержки, как льготная ипотека и отсрочка от армии, станут серьезным поводом остаться работать России. Об этом заявила президент InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская.

"Для тех, кто уже платит ипотеку по более высоким ставкам, или для тех, кто только планирует приобретать жилье, это будет большим подспорьем. Не менее важная и нужная мера - освобождение от армии. Большинство программистов - мужчины призывного возраста. Поэтому отсрочка от армии позволит удерживать их от отъезда за рубеж", - сказала Касперская "Российской газете".

О том, что специалисты, занятые в IT-сфере, смогут получить дополнительную поддержку от государства, стало известно в начале этой недели. В частности, молодым людям, которые выпускаются из вузов по отдельным специальностям, а затем в течение года устраиваются на работу по профилю в одну из аккредитованных компаний РФ, будет дана отсрочка от армии, поясняли в Минцифры. Та же мера поддержки ждет уже занятых в этой сфере.

Сегодня также стало известно, что айтишники в возрасте от 22 до 40 лет смогут претендовать на получение ипотеки на льготных условиях. В этом случае важен будет доход: в городах-миллионниках специалист должен будет получать не менее 200 тысяч рублей, а в регионах - не менее 150 тысяч.


Анастасия Селиванова

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Россия
Проекты
ИТ
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