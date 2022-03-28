Байден утверждает, что НАТО не направлена на дестабилизацию России

Варшава. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Деятельность НАТО не направлена на дестабилизацию России, а войска США находятся в Европе только для защиты этого альянса, заявил президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве в субботу.

"Кремль хочет изобразить расширение НАТО как империалистический проект, направленный на дестабилизацию России. Ничего не может быть дальше от правды. НАТО - это оборонительный альянс, он никогда не хотел краха России", - заявил Байден во время своей речи.

Президент также отметил, что войска США находятся в Европе исключительно для защиты НАТО.

"Американские войска находятся в Европе не для того, чтобы вступать в конфликт с российскими силами. Американские силы здесь для того, чтобы защищать союзников по НАТО", - заявил он.