Войти
Интерфакс-АВН

Байден утверждает, что НАТО не направлена на дестабилизацию России

590
0
0
Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Harnik

Варшава. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Деятельность НАТО не направлена на дестабилизацию России, а войска США находятся в Европе только для защиты этого альянса, заявил президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве в субботу.

"Кремль хочет изобразить расширение НАТО как империалистический проект, направленный на дестабилизацию России. Ничего не может быть дальше от правды. НАТО - это оборонительный альянс, он никогда не хотел краха России", - заявил Байден во время своей речи.

Президент также отметил, что войска США находятся в Европе исключительно для защиты НАТО.

"Американские войска находятся в Европе не для того, чтобы вступать в конфликт с российскими силами. Американские силы здесь для того, чтобы защищать союзников по НАТО", - заявил он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Проекты
NATO
Похожие новости
21.09.2021
Байден научит Францию смирению перед американской ложью
22.07.2021
Частное дело «диких гусей»
26.06.2018
Защитить Европу от России НАТО мешают плохие дороги
31.10.2016
Ни холодной войны, ни партнерства
29.07.2016
Болгария получила двигатели МиГ-29, отремонтированные без лицензии в Польше
31.10.2013
Москва перебрасывает ракеты на Запад
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 21:18
  • 20824
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.03 17:46
  • 11
«У нас есть прямое указание президента Путина - нужна сухопутная версия «Калибра»
  • 28.03 17:06
  • 18
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 28.03 15:31
  • 130
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 28.03 14:21
  • 7
«Стрела» новой мощности
  • 28.03 13:53
  • 13
Почему "Байрактары", "Джавелины" и "Стингеры" оказались малоэффективны на Украине
  • 28.03 13:19
  • 5
В американском СМИ: Вашингтон вынуждает Египет отказаться от поставок российских истребителей Су-35
  • 28.03 13:19
  • 4130
Оценка Советского периода в истории России.
  • 28.03 08:45
  • 1
Зеленский считает, что партнерам Украины стоит увеличить военную поддержку страны
  • 28.03 07:55
  • 23
Подводные рифы спецоперации
  • 27.03 19:28
  • 4
России придется оказать помощь Армении в случае прямого вмешательства Турции в конфликт в Карабахе - академик Арбатов
  • 27.03 19:08
  • 4
На основе бомбардировщика. Чем Ту-114 поражал воображение современников
  • 27.03 08:08
  • 63
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 26.03 22:05
  • 12
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 26.03 19:03
  • 1
NASA впервые выкатило сверхтяжелую ракету SLS на стартовый стол