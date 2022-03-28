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Интерфакс-АВН

Военное положение введено в непризнанной Нагорно-Карабахской республике

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Президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян
Президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян.
Источник изображения: © Sputnik

Ереван. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Военное положение введено в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР).

"26 марта президент Республики Арцах (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) Араик Арутюнян подписал указ о временном ограничении прав и свобод в условиях объявленного на территории республики Арцах военного положения". - сообщает пресс-служба главы НКР.

В период действия военного положения ограничивается право на свободу собраний, запрещаются забастовки и другие мероприятия, приостанавливается работа организаций, занимающихся пропагандой или другой деятельностью, направленной против обороноспособности и безопасности.

"Ответственность за обеспечение применения временных ограничений прав и свобод, установленных данным указом, возлагается на министерство внутренних дел и службу национальной безопасности республики Арцах", - сказали в пресс-службе главы НКР.

Утром министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские формирования в субботу попытались совершить диверсию против подразделений азербайджанской армии в Карабахском регионе. "Члены незаконных армянских вооруженных формирований, воспользовавшись туманной погодой и ограниченной видимостью, предприняли попытку диверсии против подразделений азербайджанской армии, - говорилось в сообщении. - В результате немедленных мер члены армянских НВФ были вынуждены отступить".

Между тем пресс-служба Минобороны НКР сообщила в субботу, что армия Азербайджана пытается обеспечить продвижение на восточном направлении линии соприкосновения Нагорного Карабаха. "26 марта в 11:00 подразделения ВС Азербайджана вновь прибегли к агрессивным действиям, пытаясь обеспечить продвижение в зоне ответственности российских миротворцев - восточном направлении с применением стрелкового оружия различного калибра. Подразделения армии обороны республики Арцах предпринимают соразмерные действия для пресечения продвижения противника, - говорилось в сообщении. - Предпринимаются шаги для поиска совместно с командованием российским миротворческим контингентом путей развязок ситуации".

Власти НКР попросили президента России увеличить численность миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе.

В свою очередь, МИД Армении призвал миротворческий контингент России в Нагорном Карабахе добиться возвращения азербайджанских войск на исходные позиции. "Международное сообщество обязано предпринять адресные и действенные шаги для предотвращения попыток деэскалации ситуации на Южном Кавказе. При этом считаем важным проведение надлежащего расследования действий миротворческого контингента России во время вторжения подразделений вооруженных сил Азербайджана в зону его ответственности в Нагорном Карабахе", - заявили в Ереване в субботу.

В МИД считают важным, "чтобы российский миротворческий контингент сформулировал и огласил четкое требование по возвращению азербайджанских подразделений на свои исходные позиции". "Мы также ожидаем от российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе конкретных и видимых шагов по урегулированию ситуации для недопущения новых жертв и боевых действий", - отметили в МИД Армении.

По оценке ведомства, действия Азербайджана "нацелены на этническую чистку армянских населенных пунктов в Нагорном Карабахе".

Накануне обстановку в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе обсудили по телефону премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин. По сообщению Еревана, Пашинян "поставил вопрос о необходимости возвращения российскими миротворцами азербайджанских вооруженных сил на исходные позиции".

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Персоны
Путин Владимир
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