Американские разработчики делают ставку на «широкополосную малозаметность» нового «стелс»-бомбардировщика B-21

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В последние годы наблюдается нарастание критики «стелс»-технологии, ставку на которую делал Пентагон при создании новых летательных аппаратов, таких как истребитель F-35 и бомбардировщик B-21. Вопреки этой позиции решили пойти в Институте аэрокосмических исследований им. Митчелла, заявив о возможности «невидимок» уйти от преследования со стороны зенитных средств поражения, состоящих на вооружении ВС РФ.

Выводы этой американской исследовательской организации, работающей на нужды Пентагона, опубликовал на страницах издания NI бывший разработчик вооружений для ВВС США Крис Осборн.

В докладе указывается, что система ПВО, например российские С-300 и С-400, - это сложный набор компонентов. Они имеют несколько типов РЛС. Один, массивный, радар отвечает за разведку воздушного пространства и целеуказание, другая РЛС, меньшего размера, - собственно за наведение ракеты при перехвате самолёта.

Обнаружить и опознать цель – это ещё далеко не все. Необходимо её перехватить и уничтожить

- отмечает генерал-лейтенант в отставке Дэвид Дептула из Института Митчелла [хотя его заявление не совсем понятно, так как РЛС обнаружения цели также отвечает за её сопровождение, передавая данные на ЗУР вплоть до выполнения боевой задачи].

Как поясняет Осборн, американские разработчики намерены справиться с С-300 и С-400 путём использования «обновлённых» «стелс»-технологий на новых самолётах, делая ставку на развитие уже воплощенной идеи в виде F-117 и F-35.

Они считают, что переход авиации на новый уровень будет осуществляться не только за счёт эволюции характеристик «невидимости» (снижение демаскирующих свойств конструкции, уменьшение ИК-излучения, применение малозаметных для РЛС материалов). Предполагается активно использовать повышение возможностей самолётов в области РЭБ, наносить превентивный удар по противовоздушной обороне и осуществлять атаку «стаей», в ходе которой «невидимку» будут прикрывать более заметные машины, отвлекая ПВО неприятеля на борьбу с ними. Весь этот комплекс мер разработчики называют «многодиапазонная или широкополосная малозаметность».

В качестве наиболее перспективной конструкции в институте Митчелла называют аппарат, не имеющий хвостового оперения, как у перспективного бомбардировщика B-21. Данная технология снижает отражение сигнала сбоку, затрудняя работу РЛС противника. При этом разработчики указывают, что лишить истребителя хвоста и крыла не получится, так как тогда он потеряет скорость и манёвренность, необходимые для воздушного боя.