Турецкие военные нейтрализовали украинскую мину в Босфоре

Минобороны Турции приняло меры по нейтрализации объекта в Босфорском проливе, который «похож на мину».

Как пишет газета Star, движение похожего на мину объекта наблюдалось у входа в пролив.

«Объект, похожий на мину, был обнаружен утром в прибрежной зоне Босфора гражданским коммерческим судном. Было начато вмешательство для нейтрализации объекта группой подводной обороны», — сообщает издание со ссылкой на Минобороны.

Ранее ФСБ России предупредила, что установленные украинскими ВМС якорные мины из-за обрыва тросов могут дрейфовать в сторону пролива Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна, пишет RT.

При этом якорные мины были произведены ещё в первой половине XX века, в условиях шторма они отрываются от тросов и свободно дрейфуют в западной части Чёрного моря.