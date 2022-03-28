Минобороны РФ опровергло фейки о вызове россиян в военкоматы

Министерство обороны РФ назвало провокацией спецслужб Украины участившиеся фейковые телефонные звонки о вызове в военкомат граждан России мужского пола. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, ложные звонки, в которых голос автоответчика сообщает о вызове в военкомат, поступают многим гражданам России в течение последних дней.

Конашенков подчеркнул, что Подобные фейковые звонки ведутся с территории Украины. Они абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией спецслужб Украины.

Конашенков официально заявил, что Министерство обороны РФ не проводит и не планирует никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военкоматы.

Александр Степанов