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Российская газета

Минобороны РФ опровергло фейки о вызове россиян в военкоматы

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Источник изображения: Михаил Терещенко/ТАСС

Министерство обороны РФ назвало провокацией спецслужб Украины участившиеся фейковые телефонные звонки о вызове в военкомат граждан России мужского пола. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, ложные звонки, в которых голос автоответчика сообщает о вызове в военкомат, поступают многим гражданам России в течение последних дней.

Конашенков подчеркнул, что Подобные фейковые звонки ведутся с территории Украины. Они абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией спецслужб Украины.

Конашенков официально заявил, что Министерство обороны РФ не проводит и не планирует никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военкоматы.


Александр Степанов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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