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Интерфакс-АВН

В Минобороны Абхазии заявили о поддержке спецоперации России на Украине

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Празднование 10-летней годовщины признания Россией независимости Абхазии
Празднование 10-летней годовщины признания Россией независимости Абхазии.
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ВС Абхазии приведены в повышенную боевую готовность

Сухум. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Республика Абхазия и министерство обороны, в частности, поддерживают специальную военную операцию, проводимую Россией на Украине, заявил глава военного ведомства республики Владимир Ануа на собрании по подведению итогов подготовки вооруженных сил Абхазии.

По его словам, "Минобороны Абхазии отслеживает процессы, происходящие на Украине и в Черноморском регионе в целом".

"В соответствии с союзническими обязательствами министерство обороны Абхазии готово оказать военную помощь в достижении целей, поставленных верховным главнокомандующим Российской Федерации перед Вооруженными силами России", - подчеркнул Ануа.

При этом Ануа также выразил обеспокоенность в связи с прошедшими учениями "НАТО-Грузия 2022", которые "ясно показали, что официальный Тбилиси не отказался от воинственной риторики и курса на вступление в Североатлантический альянс".

Министр сообщил, что, учитывая сложную военно-политическую ситуацию в регионе, ВС Абхазии приведены в повышенную боевую готовность.

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Абхазия
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Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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