Войти
Военное обозрение

Представлен список стран, поставляющих оружие и военную технику на Украину

Разделы: Авиация
831
0
0
Сбитый на Украине ударный беспилотник Bayraktar-TB2
Сбитый на Украине ударный беспилотник Bayraktar-TB2.
Источник изображения: topwar.ru

Сегодня западные и украинские медиа тиражируют инфографику, которая раскрывает данные о том, какие конкретно страны заняты поставками оружия и боеприпасов на Украину. Напомним, что коллективный Запад, включая страны НАТО, использует польский город Жешув в качестве перевалочного пункта или хаба для последующей отправки на Украину военной техники и оружия. Туда практически ежедневно направляются транспортные самолёты из разных стран. На их борту находятся дроны, ПТРК, переносные зенитные ракетные комплексы, стрелковое оружие, десятки тонн боеприпасов, миномёты и др. Отдельные страны заняты поставками исключительно нелетальных грузов, включая каски, бронежилеты, армейский камуфляж.

Если верить представленной инфографике, то к числу лидеров по номенклатуре поставок относятся такие страны НАТО как Соединённые Штаты Америки, Эстония и Турция. Например, Анкара поставила на Украину БПЛА «Байрактар», несколько партий раций, стрелковое оружие, противотанковые комплексы. Также из Турции через Польшу на Украину прибыли медицинские средства, амуниция.

Среди стран, не входящих в структуру НАТО, лидирует в плане числа номенклатурных позиций поставок для ВСУ и нацбатов Финляндия. Инфографика свидетельствует о том, что финны поставляют на украинскую территорию артиллерийские комплексы, амуницию и многое другое.


Источник: topwar.ru

В списке военных спонсоров киевского режима такие страны как Британия, Ирландия, Польша, Словения, Испания, Швеция и др. Франция и Германия помимо оружия снабжают украинские вооружённые формирования топливом.

Вносят свой вклад в войну, что называется, до последнего украинца…

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Ирландия
Испания
Польша
Словения
Турция
Украина
Финляндия
Франция
Швеция
Эстония
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
03.12.2018
Европа между молотом и наковальней
07.06.2016
Торпеды из Киргизии и самолет с Багам
21.05.2015
Инструмент гибридной войны
20.09.2012
Страны «тропической» Африки в структуре мирового экспорта/импорта вооружений
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
30.09.2008
Правительство РФ разрешило вывоз за рубеж приемной аппаратуры ГЛОНАСС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 21:18
  • 20824
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.03 17:46
  • 11
«У нас есть прямое указание президента Путина - нужна сухопутная версия «Калибра»
  • 28.03 17:06
  • 18
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 28.03 15:31
  • 130
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 28.03 14:21
  • 7
«Стрела» новой мощности
  • 28.03 13:53
  • 13
Почему "Байрактары", "Джавелины" и "Стингеры" оказались малоэффективны на Украине
  • 28.03 13:19
  • 5
В американском СМИ: Вашингтон вынуждает Египет отказаться от поставок российских истребителей Су-35
  • 28.03 13:19
  • 4130
Оценка Советского периода в истории России.
  • 28.03 08:45
  • 1
Зеленский считает, что партнерам Украины стоит увеличить военную поддержку страны
  • 28.03 07:55
  • 23
Подводные рифы спецоперации
  • 27.03 19:28
  • 4
России придется оказать помощь Армении в случае прямого вмешательства Турции в конфликт в Карабахе - академик Арбатов
  • 27.03 19:08
  • 4
На основе бомбардировщика. Чем Ту-114 поражал воображение современников
  • 27.03 08:08
  • 63
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 26.03 22:05
  • 12
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 26.03 19:03
  • 1
NASA впервые выкатило сверхтяжелую ракету SLS на стартовый стол