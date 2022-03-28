Представлен список стран, поставляющих оружие и военную технику на Украину

Сегодня западные и украинские медиа тиражируют инфографику, которая раскрывает данные о том, какие конкретно страны заняты поставками оружия и боеприпасов на Украину. Напомним, что коллективный Запад, включая страны НАТО, использует польский город Жешув в качестве перевалочного пункта или хаба для последующей отправки на Украину военной техники и оружия. Туда практически ежедневно направляются транспортные самолёты из разных стран. На их борту находятся дроны, ПТРК, переносные зенитные ракетные комплексы, стрелковое оружие, десятки тонн боеприпасов, миномёты и др. Отдельные страны заняты поставками исключительно нелетальных грузов, включая каски, бронежилеты, армейский камуфляж.

Если верить представленной инфографике, то к числу лидеров по номенклатуре поставок относятся такие страны НАТО как Соединённые Штаты Америки, Эстония и Турция. Например, Анкара поставила на Украину БПЛА «Байрактар», несколько партий раций, стрелковое оружие, противотанковые комплексы. Также из Турции через Польшу на Украину прибыли медицинские средства, амуниция.

Среди стран, не входящих в структуру НАТО, лидирует в плане числа номенклатурных позиций поставок для ВСУ и нацбатов Финляндия. Инфографика свидетельствует о том, что финны поставляют на украинскую территорию артиллерийские комплексы, амуницию и многое другое.

В списке военных спонсоров киевского режима такие страны как Британия, Ирландия, Польша, Словения, Испания, Швеция и др. Франция и Германия помимо оружия снабжают украинские вооружённые формирования топливом.

Вносят свой вклад в войну, что называется, до последнего украинца…