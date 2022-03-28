Global Times (Китай): саммит НАТО раздувает пожар украинского кризиса и вряд ли приведет к серьезному и конкретному консенсусу

23 года назад 24 марта НАТО начала бомбить Югославию. Бомбардировки продолжались 78 дней, и от них погибли тысячи мирных жителей. Свой саммит в этом году альянс начал в ту же дату. Он намерен усилить свою группировку и продолжить поставки оружия Украине, заявляя, что делает это "во имя мира". Китайские аналитики говорят, что это звучит как лицемерная насмешка.

Когда лидеры НАТО собрались в четверг для обсуждения украинского кризиса, США обдумывали новые санкции против России с целью усиления давления на нее. Военный альянс намерен усилить свою группировку в Восточной Европе и одновременно нацеливается на Китай, который является экстерриториальной третьей стороной и призывает к мирному диалогу, чтобы разблокировать ситуацию. НАТО продолжает искажать свою роль в данном кризисе, а это, по словам китайских экспертов, лишь раздувает пожар, затягивает конфликт и усугубляет гуманитарную катастрофу, что негативно отражается на Европе.

Страны НАТО в своем заявлении вновь осудили Россию и призвали Белоруссию отказаться от своего соучастия. В заявлении также звучит призыв к Китаю "воздержаться от поддержки российских военных усилий".

23 года назад 24 марта НАТО начала бомбить Югославию. Бомбардировки продолжались 78 дней, и от них погибли тысячи мирных жителей. Свой саммит в этом году альянс начал в ту же дату. Он намерен усилить свою группировку и продолжить поставки оружия Украине, заявляя, что делает это "во имя мира". Китайские аналитики говорят, что это звучит как лицемерная насмешка.

В среду умерла бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт, которая урегулировала дипломатический кризис с Китаем после того, как НАТО 23 года назад нанесла бомбовый удар по китайскому посольству в Белграде.

Американский президент Джо Байден должен выступить на встрече НАТО, встретиться с европейскими лидерами и согласовать позиции союзников США, чтобы те продолжили борьбу с Россией и в частности, снизили зависимость Европы от российских энергоресурсов. Это должно стать серьезным "наказанием" для Москвы. Но если непрестанно давить на Россию, доводя ее до крайности, это может привести к непредсказуемым последствиям. Начавшийся кризис зайдет в тупик, а это в конечном итоге навредит интересам Европы, предупреждают некоторые эксперты.

Выступая в четверг перед саммитом НАТО, ее генеральный секретарь Йенс Столтенберг рассказал представителям СМИ, что российский президент Владимир Путин "допустил большую ошибку", начав военную операцию на Украине. Он отметил, что альянс планирует усилить оказываемую Украине поддержку и разместить дополнительные войска в Восточной Европе. Ранее он проинформировал репортеров, что лидеры стран НАТО во время саммита согласуют меры по укреплению альянса "во всех сферах", включая размещение четырех новых боевых групп в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Это подтверждается заявлением, размещенным на вебсайте Североатлантического альянса.

"НАТО явно намерена давить на Россию до предела", - рассказал в четверг Global Times научный сотрудник Института российских, восточноевропейских и центральноазиатских исследований при Китайской академии общественных наук Ян Цзинь (Yang Jin).

НАТО, а также американские и европейские лидеры продолжают осуждать Россию за ту ситуацию, которая складывается на Украине. Они намерены и дальше наращивать военную помощь Украине, помогая ей укреплять военный потенциал, сказал Ян. Он отметил, что все эти действия негативно отражаются на текущей ситуации и ведут к дальнейшему усилению напряженности, затягивая конфликт.

Некоторые эксперты заявляют, что НАТО следует задуматься о собственной роли в той ситуации, которая возникла после окончания холодной войны, а не обвинять других в нагнетании нынешней напряженности. Ее погоня за абсолютной безопасностью и вера в собственную исключительность создают мощные препятствия на пути формирования коллективной безопасности в Европе.

Поскольку позиции у европейских стран неодинаковы, саммит и администрация Байдена вряд ли смогут добиться серьезного и конкретного консенсуса, говорят эксперты.

Европа в заложниках

В Брюсселе Байден проведет встречу с лидерами НАТО, G7 и ЕС, чтобы согласовать действия и единым фронтом выступить против России. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал репортерам перед отъездом Байдена в Европу, что он вместе с союзниками введет новые санкции против России и ужесточит уже действующие.

Начался второй месяц российской военной операции на Украине, и инициированные США антироссийские санкции расширяются, переходя из сферы энергетики и финансов в область культуры и спорта. Чтобы помочь ЕС снизить зависимость от российских энергоресурсов, администрация Байдена может увеличить поставки сжиженного природного газа в Европу. Это тоже один из ключевых моментов в повестке Байдена, о чем сообщают средства массовой информации.

"Участники саммита могут прийти к определенному консенсусу, но воплотить его в жизнь будет сложно", - рассказал в четверг Global Times директор Института международных отношений при Китайском народном университете в Пекине Ван Ивэй (Wang Yiwei).

Многие страны ЕС сегодня считают, что санкции сродни обоюдоострому мечу, и не желают в полном объем содействовать санкционной стратегии США. Таким странам как Франция и Германия неизбежно придется импортировать российские энергоресурсы, и совершенно непонятно, сколько таких энергоресурсов им поставят Соединенные Штаты в качестве компенсации за отказ от топлива из России.

"США переключают свое внимание на Индо-Тихоокеанский регион и на Китай. Они вполне предсказуемо не хотят вкладывать лишние средства в НАТО, а поэтому у европейских стран также будут возникать сомнения в американских обязательствах", - отметил Ван.

В Европе возник серьезный раскол по вопросу антироссийских санкций. Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил в среду, что немедленный запрет на импорт российских энергоресурсов вызовет экономический спад в Германии и во всей Европе. Своим заявлением Шольц дал резкую отповедь некоторым членам ЕС, особенно из Восточной Европы, требующим как можно скорее запретить российские поставки в ответ на украинский кризис, отмечают эксперты.

Реагируя на усиление по инициативе США западных санкций, Путин потребовал, чтобы "недружественные страны" расплачивались за российский газ в рублях, сделав это на фоне бурного роста газовых цен.

Заместитель российского представителя в ООН Дмитрий Полянский сказал, что Москва оставляет за собой право на применение ядерного оружия, если НАТО ее "спровоцирует". Это заявление прозвучало в момент, когда Россия сталкивается со все более угрожающими высказываниями военного блока.

"НАТО и США взяли Европу в заложники, и континент сегодня полностью зависит от альянса в вопросах военной безопасности. Поэтому Европе приходится наращивать группировку войск и свою военную мощь. Европейцы уже испытывают чувство незащищенности, опасаясь, что США могут бросить их на произвол судьбы в любой момент", - сказал Ван.

Реальное решение проблемы

Альянс не только усиливает группировку для сдерживания и устрашения России. Он также искажает ту роль, которую играет Китай, и пытается очернить его, хотя Пекин занимает нейтральную позицию и призывает стороны разрешить свой спор посредством мирного диалога.

Перед началом встречи Столтенберг рассказал репортерам, что "Китай оказывает России политическую поддержку, в том числе, распространяя вопиющую ложь и дезинформацию. А союзники обеспокоены тем, что Пекин может оказать материальную помощь российской операции".

Официальный представитель китайского МИДа в четверг опроверг натовские обвинения в адрес КНР, сказав, что блок сам распространяет дезинформацию. Для урегулирования кризиса "нам надо остыть и думать рационально, не пытаясь еще больше раздувать пламя", сказал Ван Вэньбинь (Wang Wenbin).

Некоторые эксперты заявляют, что НАТО может воспользоваться обеспокоенностью европейских стран и найти новые основания для существования альянса, хотя именно он создает серьезные препятствия формированию по-настоящему коллективной безопасности в Европе. Такие обвинения и дезинформация о роли КНР в украинском кризисе в очередной раз показывают, что этот ведомый США военный блок игнорирует предлагаемое Китаем решение, хотя оно помогло бы провести диалог между участниками этого кризиса. Истинное намерение США состоит в сохранении своей гегемонии и в сплочении Европы с целью дальнейшего сдерживания Китая.

Некоторые американские официальные лица ужесточили свою антикитайскую риторику. Например, министр торговли Джина Раймондо (Gina Raimondo) выступила с предупреждением, что США введут меры экспортного контроля, если китайские компании будут поставлять в Россию полупроводники, изготовленные по американским технологиям.

С самого начала украинского кризиса Китай дает ему самостоятельные оценки и выступает с конструктивными предложениями. Китай настойчиво проводит независимый дипломатический курс, соблюдает суверенитет и территориальную целостность каждой страны, устав и принципы ООН, уделяет внимание интересам безопасности всех государств, а также поддерживает любые усилия, направленные на мирное разрешение кризиса. Недавно это в очередной раз подтвердили китайские официальные лица.

Китай никогда не поддастся на американские угрозы и принуждение, а если США будут действовать в ущерб законным интересам КНР, китайских предприятий и граждан, Пекин не станет сидеть сложа руки, а даст на это мощный ответ, заявил 18 марта Global Times неназванный китайский представитель.

Украинский кризис показывает всему миру, что вера в собственную исключительность, стремление к абсолютной безопасности, обеспечение собственной безопасности в ущерб безопасности других стран неизменно ведет к конфликтам. Об этом заявил в среду на встрече с начальником штаба пакистанской армии генералом Камаром Джаведом Баджвой (Qamar Javed Bajwa) китайский министр иностранных дел Ван И. "В 21 веке у конфронтации между военными альянсами и блоками нет будущего", - подчеркнул он.

"Правда состоит в том, что американские обязательства перед НАТО непременно будут ослабевать, потому что альянс переключает свое внимание на Индо-Тихоокеанский регион. В этих условиях европейским странам надо стремиться к стратегической автономии и к такой стратегической структуре безопасности, которая обеспечит мирное сосуществование с Россией", - заявил Ван Ивэй.