Рогозин заявил, что Роскосмос в 2022 году запустит взлетно-посадочную полосу на Восточном

Глава госкорпорации отметил, что "аэропортовый комплекс крайне важен, потому что надо доставлять тяжелые и очень ранимые по микроэлектронике спутники непосредственно к космодрому"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" планирует в 2022 году ввести взлетно-посадочную полосу для доставки спутников длиной более трех километров в аэропортовом комплексе на космодроме Восточный. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в субботу в интервью телеканалу "Россия-24".

"Создается аэропортовый комплекс, который тоже нам крайне важен, потому что нам надо доставлять тяжелые и очень ранимые по своей микроэлектронике спутники непосредственно к космодрому. Мы планируем запустить взлетно-посадочную полосу более трех километров длиной уже в этом году", - сказал он.

Ранее госкорпорация "Роскосмос" сообщала, что в 2021 году начала создание аэропорта на космодроме Восточный. Единственным исполнителем работ стал АО "Крокус", с которым в декабре был заключен госконтракт. В планах госкорпорации создание аэропортового комплекса для приема всех типов пассажирских, транспортных и специализированных самолетов, а также обеспечение всех мероприятий, связанных с поиском и спасанием экипажей, обеспечением функционирования комплекса эксплуатации районов падения отделяющихся частей ракет с задействованием всех видов авиационной составляющей. Аэровокзал будет рассчитан на пассажиропоток в 200 человек.