Войти
ТАСС

Рогозин заявил, что Роскосмос в 2022 году запустит взлетно-посадочную полосу на Восточном

651
0
+1
Cтроительно-монтажные работы на космодроме Восточный
Cтроительно-монтажные работы на космодроме Восточный.
Источник изображения: Фото: Игорь Агеенко / Коммерсантъ

Глава госкорпорации отметил, что "аэропортовый комплекс крайне важен, потому что надо доставлять тяжелые и очень ранимые по микроэлектронике спутники непосредственно к космодрому"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" планирует в 2022 году ввести взлетно-посадочную полосу для доставки спутников длиной более трех километров в аэропортовом комплексе на космодроме Восточный. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в субботу в интервью телеканалу "Россия-24".

"Создается аэропортовый комплекс, который тоже нам крайне важен, потому что нам надо доставлять тяжелые и очень ранимые по своей микроэлектронике спутники непосредственно к космодрому. Мы планируем запустить взлетно-посадочную полосу более трех километров длиной уже в этом году", - сказал он.

Ранее госкорпорация "Роскосмос" сообщала, что в 2021 году начала создание аэропорта на космодроме Восточный. Единственным исполнителем работ стал АО "Крокус", с которым в декабре был заключен госконтракт. В планах госкорпорации создание аэропортового комплекса для приема всех типов пассажирских, транспортных и специализированных самолетов, а также обеспечение всех мероприятий, связанных с поиском и спасанием экипажей, обеспечением функционирования комплекса эксплуатации районов падения отделяющихся частей ракет с задействованием всех видов авиационной составляющей. Аэровокзал будет рассчитан на пассажиропоток в 200 человек.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
02.08.2021
Корабль Starliner увезли со стартовой площадки из-за непогоды
04.01.2021
Рогозин рассказал о точности системы ГЛОНАСС
23.09.2019
Источник рассказал, когда пройдут испытания капсулы корабля "Орел"
20.05.2019
Во время полетов в дальний космос могут использовать телемедицину
26.03.2019
Рогозин: полет одного космонавта на "Союзе" в два раза дешевле, чем на Crew Dragon
09.06.2015
На орбиту выходит Роскосмос
15.05.2014
Брифинг Дмитрия Рогозина и Олега Остапенко о международном сотрудничестве в космической сфере
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 21:18
  • 20824
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.03 17:46
  • 11
«У нас есть прямое указание президента Путина - нужна сухопутная версия «Калибра»
  • 28.03 17:06
  • 18
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 28.03 15:31
  • 130
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 28.03 14:21
  • 7
«Стрела» новой мощности
  • 28.03 13:53
  • 13
Почему "Байрактары", "Джавелины" и "Стингеры" оказались малоэффективны на Украине
  • 28.03 13:19
  • 5
В американском СМИ: Вашингтон вынуждает Египет отказаться от поставок российских истребителей Су-35
  • 28.03 13:19
  • 4130
Оценка Советского периода в истории России.
  • 28.03 08:45
  • 1
Зеленский считает, что партнерам Украины стоит увеличить военную поддержку страны
  • 28.03 07:55
  • 23
Подводные рифы спецоперации
  • 27.03 19:28
  • 4
России придется оказать помощь Армении в случае прямого вмешательства Турции в конфликт в Карабахе - академик Арбатов
  • 27.03 19:08
  • 4
На основе бомбардировщика. Чем Ту-114 поражал воображение современников
  • 27.03 08:08
  • 63
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 26.03 22:05
  • 12
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 26.03 19:03
  • 1
NASA впервые выкатило сверхтяжелую ракету SLS на стартовый стол