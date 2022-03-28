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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило о новых ударах "Калибром" по объектам на Украине

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И.Конашенков
И.Конашенков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Российские военные сообщили, что применили высокоточные крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс" для уничтожения объектов украинской армии в Житомирской области и в районе Николаева.

"В течение дня 25 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" уничтожен склад с боеприпасами и вооружением в районе населенного пункта Великие Коровницы Житомирской области", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Позднее военные уточнили, что удар был нанесен из акватории Черного моря малым ракетным кораблем, было выпущено четыре ракеты "Калибр"

"Высокоточной крылатой ракетой "Оникс" уничтожена база горючего в районе Николаева, с которой осуществлялось снабжение топливом группировки ВСУ в южной части Украины", - сказал Конашенков.

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет, разработанных ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Этими ракетами оснащают современные российские корабли и подводные лодки.

"Оникс" - сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия. Кроме того, может применяться и по наземным целям. Ей вооружены российские корабли и береговые ракетные комплексы "Бастион".

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Бастион
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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