Общественный совет ФСБ в 2023г проанализирует привлечение добровольцев к охране границы

Российские пограничники у заграждения на границе с Украиной в Крыму.

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Общественный совет при ФСБ в 2023 году намерен проанализировать практику привлечения граждан России на добровольных началах к защите государственной границы, сообщил в субботу Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

"Отметив своевременность законодательного регулирования данного вопроса, члены совета решили в 2023 году проанализировать практику привлечения граждан России на добровольных началах к защите государственной границы РФ", - сообщили в ЦОС.

Заседание совета прошло накануне.

"В рамках функции общественного контроля за изменениями законодательства в сфере защиты национальной безопасности члены общественного совета ознакомились с положениями закона от 30 декабря 2021 г. № 457-ФЗ "О внесении изменений в статью 41 Закона Российской Федерации "О Государственной границе Российской Федерации" и статью 27 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"", - сообщили в ФСБ.

Этими законодательными актами за органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления закреплено право оказывать гражданам, участвующим на добровольных началах в защите государственной границы, поддержку за счет средств соответствующих бюджетов.