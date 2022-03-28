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Армии нужны роботизированные комплексы, средства информационного обеспечения и РЭБ

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Источник изображения: vpk-news.ru

Глава Минобороны Сергей Шойгу провел в министерстве совещание по реализации гособоронзаказа, сообщили в Минобороны.

«С учётом проведения специальной военной операции, в текущем году необходимо сохранить заданные темпы поставки в войска перспективного вооружения, включая роботизированные комплексы, средств информационного обеспечения и радиоэлектронной борьбы, а также, естественно, как это было всегда, материально-техническое обеспечение», - заявил Шойгу, слова которого приводят в министерстве.

По его словам, в данный момент продолжается «опережающая поставка вооружения и техники с применением кредитных средств».

Приоритетами являются высокоточное оружие большой дальности, авиационная техника, а также поддержание боевой готовности стратегических ядерных сил.

«Несмотря на антироссийские санкции, сегодня уровень заключения государственных контрактов составляет 85%, в апреле мы завершим эту работу полностью», - добавил глава Минобороны.

Министерство полностью выполняет все социальные обязательства перед личным составом с учётом принятых решений по соответствующим индексациям, отмечает его слова Интерфакс.

«Кроме того, одобрены поправки в закон «О ветеранах», согласно которым участники специальной военной операции на Украине признаются ветеранами боевых действий. Поддержка также будет распространяться и на родственников этой категории военнослужащих», - добавил министр.

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Кредитование
Страны
Украина
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Ядерный щит
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