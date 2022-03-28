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Российская газета

Легендарный "Скад" приняли на вооружение 60 лет назад

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Источник изображения: Davric / wikipedia.org

24 марта 1962 года постановлением Совета министров СССР была принята на вооружение одноступенчатая жидкостная баллистическая ракета оперативно-тактического назначения Р-17. В странах НАТО она получила название Scud B.

Датой начала разработки ракеты можно считать 10 января 1958 года. Тогда по инициативе группы сотрудников СКБ-385, поддержанной главным конструктором Виктором Макеевым, было решено создать чертежи и макет перспективной ракетной установки, которая должна была прийти на смену устаревающей Р-11. Идея родилась после появления нового жидкостно-реактивного двигателя, созданного в ОКБ-3 НИИ-88 под руководством Доминика Севрука. Предложение было поддержано генеральным конструктором ОКБ-1 Сергеем Королевым.

После согласования с военными, 1 апреля 1958 года вышло постановление ЦК КПСС и Совмина СССР о разработке ракеты Р-17 с дальностью стрельбы от 50 до 240 километров.

Пока шло проектирование, подоспел и двигатель еще более совершенной конструкции. Его сделали в ОКБ-5. В отличие от двигателя Севрука, он имел более высокую тягу, что позволило увеличить дальность полета.

Изначально ракета проектировалась под ядерную боевую часть мощностью не менее 5 килотонн. Но чуть позже появился более мощный заряд - до 10 килотонн. К тому же он был гораздо меньше по массе.

Также с самого начала Р-17 проектировалась как часть мобильного комплекса. Его решили создать на гусеничном ходу. В качестве платформы выбрали самоход ИСУ-152, разработанный еще в годы Великой Отечественной войны и доказавший свою надежность и проходимость. Несколько комплексов еще до принятия на вооружение (а именно - 7 ноября 1961 года) были показаны на военном параде на Красной площади. Впрочем, через несколько лет Р-17 стали размещать на четырехосном колесном вездеходе МАЗ-543П.

Интересно, что первоначально Р-17 изготавливалась только под ядерный заряд. Это объяснялось тем, что модель не могла похвастать высокой точностью, а значит для нее была нужна довольно большая зона поражения. Однако с усовершенствованием систем наведения и ориентирования стали делать ракеты с химическим и фугасным зарядом. При этом дальность пуска довели до 300 километров.

Кстати, Р-17 стала ходовым товаром на рынке оружия. Несколько стран купили лицензию на ее изготовление.

Ракета довольно часто применялась в военных конфликтах. Поэтому ее натовское название ("Скад") нередко звучало в выпусках новостей по всему миру.

Вот, вкратце, "боевой путь" Р-17. 1973 год - война "Судного дня", применялась армией Египта. 1980-1988 гг - ирано-иракская война. Применялась обеими сторонами, было произведено более 600 пусков. 1979-1989 гг - война в Афганистане. Советская армия использовала более 2000 ракет. 1991 год - война в Персидском заливе. Ирак произвел около 90 пусков по Израилю и Саудовской Аравии. 1994 год - война в Йемене. Р-17 применяли как правительственная армия, так и сепаратисты. Количество пусков неизвестно. 1999-2001 гг - вторая "чеченская" война. Использовано 250 ракет. 2015 год - война Саудовской Аравии с хуситами. Последние запустили около двух десятков Р-17. 2020 год - вторая Карабахская война. Армения произвела два пуска ракеты по азербайджанской территории.

В России комплекс "Эльбрус", включающий Р-17, с вооружения снят. Однако 11-12 стран все еще имеют его в своем арсенале.


Олег Галицких

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