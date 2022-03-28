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Российская газета

Вертолеты Ка-52 уничтожили командный пункт украинской армии ракетами "Вихрь"

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Вертолеты Ка-52 армейской авиации ВКС России нанесли авиаудар противотанковой управляемой ракетой по командному пункту вооруженных сил Украины. Кадры уничтожения командного пункта опубликовало Минобороны РФ.


Военный объект был ликвидирован противотанковым ракетным комплексом "Вихрь". На кадрах видно, что атаку осуществляет звено вертолетов Ка-52, которое поддерживает наступающие войска. Командный пункт был уничтожен с режима висения, без входа в зону поражения ПВО противника с расстояния свыше 7 тысяч метров.

Вертолеты ВКС РФ в ходе специальной военной операции сопровождают военные колонны, уничтожают бронетехнику, доставляют десант, военные грузы. Кроме того, они оказывают авиационную поддержку подразделениям, выполняющим задачи в рамках спецоперации.


Александр Степанов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
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