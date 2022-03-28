Войти
WarSpot

Северная Корея испытала “монстр-ракету”

550
0
0
Источник изображения: warspot.ru

КНДР официально подтвердила пуск самой крупной межконтинентальной баллистической ракеты. По оценкам Минобороны Японии, снаряд способен достичь любой точки на территории США.

КНДР официально подтвердила, что испытала 24 марта межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17» по приказу северокорейского лидера Ким Чен Ына, передало агентство ЦТАК (KCNA). Снаряд был запущен из района Сунан, где расположен международный аэропорт Пхеньяна. Высота полета превысила 6200 км, расстояние между точками старта и падения в Японском море составило около 1090 км.

Лидер КНДР Ким Чен Ын на фоне ракеты «Хвасон-17»

Источник изображения: KCNA

В Японии уже назвали недавнее испытание угрозой нового порядка. «Это — серьезная угроза в другом измерении, чем раньше», — счел министр обороны Японии Нобуо Киси. По его словам, новая межконтинентальная баллистическая ракета при обычной траектории запуска способна преодолеть расстояние более 15 тыс. км и достичь любой точки на территории Соединенных Штатов, в том числе — на Восточном побережье.

По неофициальным данным “Хвасон-17” имеет длину около 25 метров и является самым дальнобойным оружием Северной Кореи и, по некоторым оценкам, самой большой в мире дорожно-мобильной баллистической ракетной системой. Ракета была впервые представлена ​​на военном параде в октябре 2020 года, и запуск в четверг стал ее первым полномасштабным испытанием.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Япония
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
2020-й год
Похожие новости
19.01.2022
КНДР запустила баллистические ракеты малой дальности, которые ранее уже испытывала - Минобороны Японии
18.01.2021
"Самое мощное оружие в мире": КНДР показала новую ракету
06.04.2020
Стратегический арсенал Северной Кореи
25.12.2017
Российское оружие одержало знаковую победу над террористическим интернационалом
30.11.2017
Оружие судного дня: какого размера "ядерный зонтик" стран мира
14.04.2017
Почему российская противолодочная авиация "окружает" Японию
15.07.2015
Таинственный агрессор
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 21:18
  • 20824
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.03 17:46
  • 11
«У нас есть прямое указание президента Путина - нужна сухопутная версия «Калибра»
  • 28.03 17:06
  • 18
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 28.03 15:31
  • 130
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 28.03 14:21
  • 7
«Стрела» новой мощности
  • 28.03 13:53
  • 13
Почему "Байрактары", "Джавелины" и "Стингеры" оказались малоэффективны на Украине
  • 28.03 13:19
  • 5
В американском СМИ: Вашингтон вынуждает Египет отказаться от поставок российских истребителей Су-35
  • 28.03 13:19
  • 4130
Оценка Советского периода в истории России.
  • 28.03 08:45
  • 1
Зеленский считает, что партнерам Украины стоит увеличить военную поддержку страны
  • 28.03 07:55
  • 23
Подводные рифы спецоперации
  • 27.03 19:28
  • 4
России придется оказать помощь Армении в случае прямого вмешательства Турции в конфликт в Карабахе - академик Арбатов
  • 27.03 19:08
  • 4
На основе бомбардировщика. Чем Ту-114 поражал воображение современников
  • 27.03 08:08
  • 63
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 26.03 22:05
  • 12
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 26.03 19:03
  • 1
NASA впервые выкатило сверхтяжелую ракету SLS на стартовый стол