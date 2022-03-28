Северная Корея испытала “монстр-ракету”

КНДР официально подтвердила пуск самой крупной межконтинентальной баллистической ракеты. По оценкам Минобороны Японии, снаряд способен достичь любой точки на территории США.

КНДР официально подтвердила, что испытала 24 марта межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17» по приказу северокорейского лидера Ким Чен Ына, передало агентство ЦТАК (KCNA). Снаряд был запущен из района Сунан, где расположен международный аэропорт Пхеньяна. Высота полета превысила 6200 км, расстояние между точками старта и падения в Японском море составило около 1090 км.

Лидер КНДР Ким Чен Ын на фоне ракеты «Хвасон-17» Источник изображения: KCNA

В Японии уже назвали недавнее испытание угрозой нового порядка. «Это — серьезная угроза в другом измерении, чем раньше», — счел министр обороны Японии Нобуо Киси. По его словам, новая межконтинентальная баллистическая ракета при обычной траектории запуска способна преодолеть расстояние более 15 тыс. км и достичь любой точки на территории Соединенных Штатов, в том числе — на Восточном побережье.

По неофициальным данным “Хвасон-17” имеет длину около 25 метров и является самым дальнобойным оружием Северной Кореи и, по некоторым оценкам, самой большой в мире дорожно-мобильной баллистической ракетной системой. Ракета была впервые представлена ​​на военном параде в октябре 2020 года, и запуск в четверг стал ее первым полномасштабным испытанием.