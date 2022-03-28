Центр им. Хруничева заявил о завершении эскизного проектирования ракеты "Рокот-М"

Алексей Варочко сообщил, что центр уже ведет разработку конструкторской документации

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Центр им. М. В. Хруничева завершил эскизное проектирование ракеты-носителя "Рокот-М" и уже ведет разработку конструкторской документации. Об этом сообщил гендиректор предприятия Алексей Варочко.

За два года предприятие защитило три эскизных проекта. "Это темы "Амур" (ракета "Ангара" на космодроме Восточный), КВТК (кислородно-водородный разгонный блок тяжелого класса - ред.), а также модернизация легкой ракеты "Рокот". По "Рокоту" уже разрабатываем конструкторскую документацию", - рассказал Варочко в интервью журналу "Русский космос".

В августе 2018 года в материалах Центра им. Хруничева, представленных на форуме "Армия-2018", сообщалось, что предприятие ведет работы по созданию ракеты-носителя "Рокот-2" с новой системой управления, которая заменит украинскую, установленную на ракетах серии "Рокот". В июне 2020 года гендиректор Центра им. Хруничева Алексей Варочко сообщал, что модернизированная ракета-носитель "Рокот-М" с российской системой управления впервые может быть запущена в 2022 году.