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ТАСС

Центр им. Хруничева заявил о завершении эскизного проектирования ракеты "Рокот-М"

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Пуск ракеты-носителя "Рокот" с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя "Рокот" с космодрома Плесецк.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Алексей Варочко сообщил, что центр уже ведет разработку конструкторской документации

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Центр им. М. В. Хруничева завершил эскизное проектирование ракеты-носителя "Рокот-М" и уже ведет разработку конструкторской документации. Об этом сообщил гендиректор предприятия Алексей Варочко.

За два года предприятие защитило три эскизных проекта. "Это темы "Амур" (ракета "Ангара" на космодроме Восточный), КВТК (кислородно-водородный разгонный блок тяжелого класса - ред.), а также модернизация легкой ракеты "Рокот". По "Рокоту" уже разрабатываем конструкторскую документацию", - рассказал Варочко в интервью журналу "Русский космос".

В августе 2018 года в материалах Центра им. Хруничева, представленных на форуме "Армия-2018", сообщалось, что предприятие ведет работы по созданию ракеты-носителя "Рокот-2" с новой системой управления, которая заменит украинскую, установленную на ракетах серии "Рокот". В июне 2020 года гендиректор Центра им. Хруничева Алексей Варочко сообщал, что модернизированная ракета-носитель "Рокот-М" с российской системой управления впервые может быть запущена в 2022 году.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
КВТК
Рокот
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Проекты
2020-й год
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«Протон», «Рокот», «Ангара»
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