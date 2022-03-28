Ближайший выход в открытый космос по российской программе запланирован на 20 апреля

Космонавт Олег Артемьев сообщил, что всего на экспедицию запланировано семь выходов в открытый космос

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Очередной выход в открытый космос (52-й плановый) с МКС по российской программе запланирован на 20 апреля, следующий - на 28 апреля. Об этом сообщил в интервью журналу "Русский космос" космонавт Олег Артемьев.

"Первый выход в открытый космос намечен на 20 апреля. И сразу через неделю - 28 апреля - следующий. <…> Третий выход в открытый космос запланирован в мае", - рассказал Артемьев.

По словам космонавта, всего на экспедицию запланировано семь выходов в открытый космос, в том числе связанных с интеграцией манипулятора ERA. Один из них Артемьев выполнит с астронавтов Европейского космического агентства Самантой Кристофоретти (ВКД-55), остальные - с Денисом Матвеевым.

Сейчас на борту МКС находятся космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.