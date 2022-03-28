Космонавт сообщил, что летом на грузовой корабль на МКС доставят 3D-принтер

Космонавт Олег Артемьев сообщил, что эксперимент по 3D печати будет проводиться в модуле "Наука"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Эксперимент "3D-печать" пройдет в многоцелевом лабораторном модуле "Наука", принтер для него прибудет на грузовом корабле "Прогресс МС-20" летом. Об этом сообщил в интервью журналу "Русский космос" космонавт Олег Артемьев.

"Из новых отметил бы эксперимент "3D-печать". Он будет проводиться в модуле "Наука". Принтер для этого эксперимента должен прилететь к нам 3 июня на грузовом корабле "Прогресс МС-20", - рассказал Артемьев.

По словам космонавта, члены экипажа прошли специальную подготовку по печати на принтере. Печать будет производиться из пластика. "Сначала попробуем сделать простые кубики, а потом есть идея подключить студентов: они в специальной программе нарисуют различные детали, чертежи которых отправят на станцию. А мы будем загружать схемы в 3D-принтер, наблюдать за соблюдением технологии", - пояснил он.

Сейчас на борту МКС находятся космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.